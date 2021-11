‘Bedrijven kunnen hogere kosten vrij snel doorrekenen’

Na haar beste halfjaar ooit toont de investeringsmaatschappij Gimv zich voorzichtiger nu hogere energieprijzen en toeleveringsproblemen de groei van veel bedrijven dreigen af te remmen. ‘Maar wie zegt dat de ondernemingen nu in een spiraal van stijgende kosten zijn beland, overdrijft.’

Nu de energie- en grondstoffenprijzen de pan uit vliegen, bedrijven met tekorten kampen door de ontregelde wereldhandel en ze met moeite werknemers vinden, waarschuwde ook Gimv donderdag voor onzekerder tijden.

Maar het zou verkeerd zijn daaruit af te leiden dat de bedrijven hun groei zullen zien stilvallen, zegt Koen Dejonckheere. De Gimv-topman hamert er al een tijd op dat een renaissance aan de gang is in de Vlaamse industrie en hij denkt niet dat de huidige economische besognes daar een eind aan zullen maken. Ook al duren de problemen langer dan hij aanvankelijk had gedacht.

De essentie De investeringsmaatschappij Gimv legde donderdag haar beste halfjaarcijfers ooit voor.

Dat sterke rapport was niet alleen te danken aan de comeback na een moeilijke coronaperiode. Ook in vergelijking met de eerste helft van 2019 deden de bedrijven waarin Gimv investeert het veel beter.

De bedrijven hebben nu wel te kampen met oplopende kosten en toeleveringsproblemen. Maar die zijn niet van die aard om hun groei de komende maanden te doen stilvallen, zegt Gimv-topman Koen Dejonckheere.

Veel ondernemingen kunnen de stijgende kosten ook aan hun klanten doorrekenen.

Gimv kon donderdagochtend uitpakken met zijn beste halfjaarrapport ooit. De groep boekte een resultaat van 175,9 miljoen euro op haar portefeuille. De nettowinst steeg met 45 procent tot 137 miljoen euro. Dankzij enkele succesvolle exits, zoals de verkoop van de allesversnijder Summa, kon Gimv 64 miljoen aan gerealiseerde meerwaarden boeken.

Maar de degelijke halfjaarcijfers zijn in de eerste plaats te danken aan de stevige onderliggende groei van de bedrijven waarin Gimv investeert, zegt Dejonckheere. ‘Ook in vergelijking met de eerste jaarhelft van 2019 zagen onze ondernemingen hun omzet gemiddeld met 15 procent stijgen. Hun bedrijfskasstroom ligt vandaag 25 procent hoger dan in die periode.’

Door de mix van een oplopende inflatie en toeleveringsproblemen zal de groei wel minder uitgesproken zijn in de tweede jaarhelft, die in Gimvs boekjaar loopt van oktober tot eind maart. ‘Volgens de recentste schattingen zullen onze bedrijven over het volledige boekjaar groei kunnen voorleggen.’ Ook de situatie op de financiële markten blijft gunstig, klinkt het. Er is nog altijd grote interesse van private-equityspelers en de beurs staat meer en meer open voor de komst van kmo’s, zegt Dejonckheere.

De voorbije twee weken merkten we dat de containerprijzen daalden. Dat nam toch een kleine beetje van de spanning weg bij de bedrijven. Koen Dejonckheere CEO Gimv

Achterstand wegwerken

De Gimv-topman verwacht ook dat een deel van de problemen waar de bedrijven vandaag onder gebukt gaan tegen midden volgend jaar zal wegvallen. ‘Na de winter zullen de energieprijzen allicht weer zakken. Tegen dan zal ook een flink deel weggewerkt zijn van de logistieke achterstand waar havens wereldwijd mee kampen. Daardoor zullen de vervoerstarieven normaliseren. Dat kan de inflatie drukken. De afgelopen twee weken merkten we trouwens al dat de containerprijzen daalden. Dat nam toch een klein beetje van de spanning weg. Maar een andere belangrijke factor zijn de lonen. Die zullen in de loop van volgend jaar allicht ook stijgen, en dat effect kan langer spelen.’