Belgian Growth Fund aan boord bij twee Franse fondsen

Het Belgian Growth Fund (BGF), het Belgische dakfonds voor groeibedrijven, steekt 20 miljoen euro in twee Franse groeifondsen. Het zijn de zevende en de achtste investering van het BGF.

Het Belgische dakfonds voor groeibedrijven werd in 2019 op initiatief van de federale regering gelanceerd. Het beschikt over een kapitaal van 312 miljoen euro. PMV en BNP Paribas Fortis beheren het fonds.

Het BGF moet Belgische bedrijven helpen te financieren die op zoek zijn naar grote kapitaalinjecties. Het doet dat niet door rechtstreeks in die bedrijven te investeren, maar door geld beschikbaar te stellen voor gespecialiseerde investeringsfondsen.

Het stak bijvoorbeeld al 20 miljoen euro in een fonds van de investeringsmaatschappij Sofindev, in Smartfin Capital II en een fonds van Gilde Healthcare.

Vorige en deze week realiseerde het zijn zevende en zijn achtste deal. Het BGF zegde vorige week 20 miljoen toe aan Andera Expansion III, een groei- en buy-outfonds van 250 miljoen euro dat zich richt op kmo's. Andera is sinds enkele jaren actief in België, waar het onder meer investeerde in de infrastructuurgroep Infra - die intussen doorverkocht is - en in het biotechbedrijf Agomab. Dat haalde dit voorjaar 62 miljoen euro op. Dat is de grootste kapitaalronde van een niet-genoteerd biotechbedrijf dit jaar.

Biotech en medtech

Het BGF legt een even groot bedrag op tafel voor het Kurma Growth Opportunities Fund, een groeikapitaalfonds dat zich toespitst op participaties in scale-ups in de levenswetenschappen (life sciences). Kurma is bezig met de geldinzameling voor dat fonds en mikt op een bedrag van 200 miljoen euro.