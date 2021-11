Berlijners zetten grootste cryptofonds van Europa op

Het in Berlijn gevestigde Greenfield One werd in 2018 opgericht door de durfkapitaalexperts Jascha Samadi en Sebastian Blum. De investeringsmaatschappij legt zich toe op start-ups die draaien rond Web 3.0 of een internet waar mensen interageren via gedecentraliseerde platformen, eerder dan via de 'klassieke' giganten zoals Google of Meta (Facebook). Een voorbeeld is de blockchaintechnologie die gebruikt wordt voor cryptomunten.