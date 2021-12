Chinese Warren Buffett scheurt broek aan coronavaccin

Niet alles wat de Chinese miljardair Guo Guangchang met zijn conglomeraat Fosun aanraakt, verandert in goud. Zijn gok op het coronavaccin van BioNTech kost hem zelfs veel geld.

Fosun zegt u wellicht weinig. Toch zit de groep van de tycoon Guo Guangchang, ook wel eens de ‘Chinese Warren Buffett’ genoemd omdat hij de aanpak van de legendarische Amerikaanse belegger kopieert, in het kapitaal van veel bekende bedrijven, zoals de toerismespeler Club Med. Dichter bij huis is Fosun de grootste aandeelhouder (10%) van de verzekeraar Ageas en de eigenaar van de Antwerpse diamantmultinational IGI.

Lees meer China verstevigt greep op Ageas

Terwijl veel andere Chinese magnaten onder druk van het regime in Peking moesten inbinden of zelfs in de gevangenis vlogen, is Guangchang om onduidelijke redenen grotendeels buiten schot gebleven. Op een korte periode in 2015 na toen hij even van de radar verdween en de handel in Fosun-aandelen werd stilgelegd.

Premier League

Hij kon Fosun blijven uitbouwen, met belangen in vastgoed, maakbedrijven, de financiële sector, toerisme, luxe en farma en biotech. Het maakt Fosun tot een van de grote beursgenoteerde bedrijven in de wereld. In het Verenigd Koninkrijk is Guangchang zelfs de eigenaar van de eersteklassevoetbalclub Wolverhampton Wanderers.

De voorbije jaren zette hij sterk in op farma en gezondheidszorg als hoeksteen van zijn zakelijk imperium. Vorig jaar leek hij een groot succes te boeken door een deal te sluiten met het Duitse BioNTech voor coronavaccins. BioNTech ging in zee met het Amerikaanse Pfizer voor de wereldwijde productie en verdeling van vaccins, behalve voor China, Hongkong, Taiwan en Macau. Daar is Fosun de partner.

Joint venture

Fosun betaalde 125 miljoen euro aan BioNTech als voorschot voor 100 miljoen vaccins voor China in 2021. Het investeerde ook tientallen miljoenen in een joint venture om aan de lopende band vaccins te maken in het Aziatische land. Maar waar Pfizer de miljarden binnenharkt door overal spuitjes te slijten, blijft Fosun grotendeels op zijn honger zitten. Het kon alleen voor Hongkong, Taiwan en Macau de vergunningen binnenhalen.

5 miljard Vermogen Het vermogen van Guo Guangchang is gedaald tot naar schatting 5 miljard dollar.

China, het volkrijkste land ter wereld, bleef tot dusver gesloten voor het westerse vaccin van BioNTech. President Xi Jinping en zijn administratie volgen ook voor de bestrijding van corona een nationalistische agenda die maakt dat alleen lokale vaccins groen licht kregen, ook al tonen studies aan dat ze minder effectief zijn. Het is zelfs de vraag of BioNTech ooit voet aan de grond zal krijgen in het land.

Luxe

Het maakt dat de koers van Fosun Pharma in Hongkong dit jaar zowat gehalveerd is. Ook Fosun zag zijn beurswaarde in 2021 bijna een derde lager gaan, al heeft dat ook te maken met de gevolgen van corona voor het toerisme, de mode en de luxesector, waarin Fosun actief is met merken als Lanvin, St. John en Tom Tailor. Het vermogen van Guangchang kalfde daardoor af, al schat het blad Forbes het nog altijd op 5 miljard dollar (4,4 miljard euro). Dat is wel maar een schijntje van het fortuin van ruim 100 miljard dollar van de echte Warren Buffett.

Dat toont volgens het persbureau Bloomberg aan dat zelfs Chinese tycoons, al lijken ze vrij spel te hebben, kwetsbaar zijn voor de marsorders uit Peking. En dat de reuzenmarkt China moeilijk toegankelijk blijft voor westerse farmabedrijven.