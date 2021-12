Deense miljardairs kopen Zwitserse laboreus Unilabs

De miljardairs achter het Deense conglomeraat A.P. Møller kopen de Zwitserse diagnosticareus Unilabs. GBL bekeek het dossier, maar bracht geen bod uit.

Unilabs is een van de grootste diagnosticaspelers in Europa. Dat zijn hulpmiddelen om medische diagnoses te stellen, zoals laboratoriumtesten of beeldvorming. Unilabs is de enige speler in Europa die zowel medische labs omvat als radiologiecentra en pathologiediensten levert. Het geheel is goed voor 12.600 werknemers en een omzet van ruim 1,4 miljard euro. Unilabs is actief in een dozijn vooral Europese landen, maar niet in België.

De Zwitserse groep was in handen van de Angelsaksische investeringsreus Apax. Die probeerde Unilabs al in 2019 te verkopen, maar corona stak daar een stokje voor. Onlangs ondernam Apax een nieuwe poging. Nu is er verrassend snel een koper, het conglomeraat A.P. Møller van de gelijknamige Deense familie. Die vergaarde haar fortuin in de scheepvaartsector en olie en is vooral bekend van de scheepvaart- en de logistieke reus A.P. Møller Maersk.

Maatschappij

De holding wil meer investeren in activa die maatschappelijk belangrijk zijn, zoals Unilabs. Hoeveel de Denen voor de labogroep betalen is niet bekend. Vorige maand schreef het persbureau Bloomberg dat Unilabs 5 miljard dollar (4,4 miljard euro) waard is.