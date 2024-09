Belgische biertelgen stappen in Indiase koffieketen Blue Tokai

De AB InBev-familie de Spoelberch koopt een belang in het koffiebedrijf Blue Tokai. Dat wil met het opgehaalde geld fors uitbreiden.

De holding Verlinvest, in handen van de familie de Spoelberch, leidde een kapitaalronde van 35 miljoen dollar (32 miljoen euro) bij Blue Tokai. De bestaande investeerders Anicut Capital en A91 Partners legden eveneens geld op tafel.

Blue Tokai bestaat elf jaar. Het verkoopt koffie en bakkerijproducten via zijn 130 winkels in India. Met het verse geld is het de bedoeling binnen dit en drie jaar uit te breiden tot meer dan 350 winkels en nieuwe verkoopkanalen te creëren.

Het is niet de eerste keer dat de familie de Spoelberch via Verlinvest investeert in de koffiebranche. Vier jaar geleden stapte ze - samen met het eveneens Belgische Sofina - in Kopi Kenangan, een Indonesische koffieketen.

Ze zijn niet de enige investeerders die de (koffie)smaak te pakken hebben: het door Belgen gedomineerde fonds Venturi Partners stapte vorig jaar aan boord van Pickup Coffee, de ‘Filipijnse Starbucks’. Daarmee stak Venturi de keten die gesteund wordt door Verlinvest en Sofina de loef af, want die had plannen om actief te worden in de eilandengroep.

Een van de belangrijke aandeelhouders van Venturi is AB InBev-telg Frédéric de Mévius, de voormalige topman van Verlinvest. Het fonds wordt geleid door Nicolas Cator, de vroegere topman voor Azië van Verlinvest.

Verlinvest investeert al jarenlang in India. Het heeft onder meer participaties in de yoghurtmaker Epigamia, de 'matrassenkoning' Wakefit.co, de specialist in producten voor huisdieren Heads Up For Tails, en de limonademaker Lahori. Het heeft ook een kleine participatie in Byju's, het in opspraak gekomen online onderwijsplatform.

