De wereld van het Belgische durfkapitaal staat in rep en roer. In de fiscale hervormingsplannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem kunnen hun investeringsfondsen niet langer voluit genieten van de zogenaamde DBI-aftrek. Hoe zit dat fiscaal gunstregime in elkaar en wat kan de impact zijn van de afschaffing ervan?