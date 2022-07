GBL stapt in Eight Advisory

Sienna Private Equity, de recent opgerichte private-equitytak van GBL-dochter Sienna, heeft een minderheidsbelang genomen in het Franse advieskantoor Eight Advisory.

Eight Advisory is een toonaangevend adviesbureau voor diverse zakelijke en financiële transacties. Sinds de oprichting in 2009 groeide het bureau met gemiddeld 21 procent per jaar.

Eight is actief in ruim 30 landen en telt 650 medewerkers. De komende vijf jaar wil het nog eens in omvang verdubbelen.

De Belgische dochter Eight Advisory Benelux werd opgericht in 2018 en telt 55 medewerkers en 7 partners. Het kantoor wordt geleid door Philippe Fimmers en Tom De Troyer. Recent werd ook een kantoor in Amsterdam geopend.

Sienna maakte de participatie vrijdag bekend in een persbericht. Sienna is het alternatieve beleggingsplatform van de beursgenoteerde beleggingsmaatschappij GBL. In totaal telt het bedrijf 260 medewerkers en beheert Sienna het meer dan 30,2 miljard euro, zopwel namens GBL als namens institutionele cliënten.