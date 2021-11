Gimv heeft sterk halfjaar achter de rug

Het sterk economisch herstel leverde de investeringsmaatschappij Gimv over de eerste helft van haar boekjaar 176 miljoen euro meerwaarde op.

Dankzij de forse groei bij de bedrijven waarin Gimv belangen aanhoudt, klokt het portefeuilleresultaat per 30 september af op 176 miljoen euro. Door de sterke groei van de 'onderliggende' bedrijven in portefeuille beloopt de 'latente' meerwaarde 112 miljoen euro. De gerealiseerde meerwaarden bedroegen 64 miljoen, met dank aan enkele succesvolle exits zoals de verkoop van Summa .

Het rendement komt zo uit op 14,3 procent. Gimv boekte een nettowinst van 137 miljoen euro of 5,1 euro per aandeel.

De investeringsmaatschappij meldt tegenover twee jaar geleden - precorona dus - een omzetgroei van 15 procent bij haar portefeuillebedrijven. ‘Dat toont aan dat de groeitrend bij onze bedrijven sterker is dan het cyclisch herstel na de pandemie', zegt gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere.

Onzekere tweede jaarhelft

In de eerste helft van het boekjaar 2021-2022, dat tot 31 maart loopt, investeerde Gimv 62 miljoen euro in vier nieuwe participaties en bestaande investeringen. De investeringsportefeuille groeide tot een recordniveau van bijna 1,4 miljard euro.

Tegelijkertijd kondigt de tweede jaarhelft zich onzeker aan. 'De problemen in de toeleveringsketens en de hoge prijzen voor grondstoffen en energie, gecombineerd met een krappe arbeidsmarkt, creëren onzekerheid over het ritme van de groei in de tweede helft van het lopende boekjaar', zegt Dejonckheere.