Investeerdersnetwerk BAN Vlaanderen lanceert fonds van bijna 20 miljoen

De ambitie van het fonds is de komende vijf à zes jaar samen met businessangels te investeren in een 20-tal bedrijven, met de focus op snelgroeiende ondernemingen. Na die fase wil het fonds nog vier à vijf jaar vervolginvesteringen doen, mogelijk tot aan de exit. Zelfs als het niet om een puur ICT-bedrijf gaat, moet er altijd een link met de digitale wereld zijn.

Risicokapitaal

Business Angels Netwerk Vlaanderen is een vzw die ondernemers en investeerders samenbrengt, hen voorbereidt op kapitaalfinanciering en persoonlijke begeleiding geeft. In de bijna 25 jaar dat BAN Vlaanderen in 'early stage' risicokapitaal actief is, deed het al 433 deals.