Miljardair Wittouck investeert in biotechbedrijf

De Belgische miljardair Eric Wittouck investeert voor de vierde keer in korte tijd in een onderneming. Het gaat opnieuw om een biotechbedrijf.

De onderneming in kwestie, het Amerikaanse Korro Bio uit de staat Massachusetts, haalt in een tweede financieringsronde 116 miljoen dollar (102 miljoen euro) op. Korro Bio legt zich toe op de ontwikkeling van nieuwe precisiegeneesmiddelen gebaseerd op gentechnologie.

Invus

Het is de vierde keer in drie weken tijd dat Wittouck betrokken is bij een financieringsronde. De andere bedrijven zijn een Amerikaanse cateraar, een Indiase digitale kruidenier en ook een biotechbedrijf uit de VS dat naar de beurs trekt. Biotech is een van de favoriete sectoren van Invus. Wittouck is een van de vermogendste Belgen, zo niet de rijkste.