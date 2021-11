Miljardenboom van Belgische familiale investeringen

Familiale investeringsfondsen van rijke Belgische ondernemers injecteerden de voorbije jaren massaal geld in de economie. In 2010-2020 pompten een 60-tal familieholdings circa 8,5 miljard euro risicodragend kapitaal in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit een onderzoek van De Tijd. In dezelfde periode keerden ze zich 2,4 miljard euro aan winsten uit.

De lage rente dwingt familiale ondernemers hun geld aan het werk te zetten, zeker als ze waardeverlies willen vermijden. Die strategie loont. Het vermogen dat bekende ondernemers als Jef Colruyt, Marc Coucke, Roland Duchâtelet en Bart Van Malderen de afgelopen tien jaar uit hun eigen patrimonium ter beschikking stelden voor een instap in andere bedrijven, is meer dan verdriedubbeld.

Lees Meer analyse De miljardenprik van gefortuneerde zakenfamilies

De Tijd bracht een 60-tal familiale investeringsholdings in kaart die lezen als een ‘Wie is Wie’ van het Belgische bedrijfsleven. Het gaat niet alleen om ondernemers die hun kroonjuwelen van de hand deden en de opbrengst opnieuw in de economie pompten. Ook gefortuneerde zakenfamilies, zoals de historische eigenaars van de bierreus AB InBev, storten zich op de financiering van het bedrijfsleven.

Al die private fondsen samen hadden in 2020 nog 1 miljard euro cash op de balans staan en 1,6 miljard euro aan beleggingen. Hun vuurkracht om in de economie te blijven investeren valt niet te onderschatten. En hun financiële sterkte is opmerkelijk. Het eigen vermogen van alle fondsen samen bedroeg 14,7 miljard euro op een balanstotaal van 17 miljard. Dat is bijna drie keer zoveel als tien jaar eerder, terwijl ze nauwelijks schulden hebben.

Dit is een gigantische hefboom voor onze economie. Urbain Vandeurzen Vlaamse topondernemer

‘We kunnen spreken van een gigantische hefboom voor onze economie’, zegt Urbain Vandeurzen, die in 2012 zijn technologiebedrijf LMS voor 420 miljoen euro cash verkocht aan het Duitse Siemens. Er is volgens hem al enkele jaren een niet te stuiten opmars van geduldig kapitaal bezig.

Lees Meer De meerwaarde van familiale investeerders

Het gaat volgens Sophie Manigart, professor aan de Vlerick School, om kapitalisten met een andere invalshoek. ‘Hun focus ligt op de lange termijn. Dat geeft ze een competitief voordeel in een markt die overspoeld lijkt te worden door investeringsfondsen.’