Resilux-koper Quva: 'Wij koesteren het werk van ondernemers'

Quva, het investeringsvehikel van ondernemer Pascal Vanhalst, rijgt de deals aan elkaar. Hun geheim? 'Wij zorgen ervoor dat het levenswerk van ondernemers voort kan leven. Daar hebben ze oren naar.'

Van gasveren en 'bubble wrap' tot hoogtewerkers en nu petflessen. Ondernemer Pascal Vanhalst bouwt met zijn investeringsvehikel Quva stilaan een industrieel imperium uit, waarin Resilux de parel aan de kroon moet worden.

Met de overname van een beursgenoteerd bedrijf staat Quva plots vol in de schijnwerpers. Maar onder de radar timmert Vanhalst al jaren discreet aan de weg.

De basis van die investeringsdrift is de verkoop door de ondernemer van zijn belang van 40 procent in de specialist in onderdelen voor vorkliften, heftrucks en landbouwmachines TVH Parts aan D'Ieteren. De autogroep betaalde daar deze zomer 1,17 miljard euro voor.

Lange termijn

'Dat heeft ons aardig wat middelen opgeleverd. Daar moeten we niet flauw over doen', zegt Jan Nelissen (ex-BNP Paribas Fortis), die als CEO Quva aanstuurt. 'Het idee was met dat geld verder te investeren in mature bedrijven. Niet om met die belangen te traden en snel geld te verdienen, maar als stabiele langetermijnaandeelhouder.'

Dat ondernemers daar open voor staan, mag duidelijk zijn. Met Resilux is Quva aan zijn vierde overname op twee jaar tijd toe, waarmee het totale aantal participaties op zes komt.

Naast de familiale participaties Mateco (hoogtewerkers) en TVH Equipment (de Belgische tak van Mateco) is Quva eigenaar van Suspa (Duits, gasveren en hydraulische dempers), Abriso-Jiffy (Belgisch, isolatie- en verpakkingsmaterialen), en ConDoor (Nederlands, overheaddeuren) (zie grafiek). Daar komt straks dus Resilux bij.

Drie opties

'Eigenlijk heb je als ondernemer die zijn bedrijf wil verkopen drie opties', zegt Nelissen. Of je verkoopt aan een concurrent waar je jaren strijd mee hebt geleverd, met als resultaat dat je trouwe managementteam overbodig wordt. Of je verkoopt aan een financiƫle partij, met het risico dat je bedrijf wordt opgeknipt. Of je zoekt een langetermijnaandeelhouder die koestert wat je gepresteerd hebt.'

Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal bedrijven die onze volle focus krijgen. Jan Nelissen CEO Quva

'We merken dat ondernemers oren hebben naar die laatste formule', aldus Nelissen. 'Als je 20 jaar aan iets gebouwd hebt, ben je gerust als je weet dat het zal voortleven. Wij kunnen die stabiliteit bieden.'

Quva is daarmee het soort investeerder dat zich volledig in zijn participaties wil verdiepen, om mee aan het roer te zitten. 'Je hebt ook investeerders die meer versnipperd inzetten en tevreden zijn om dan enkel de grote lijnen mee te krijgen. Wij hebben gekozen voor een beperkt aantal dat onze volle focus krijgt.'

Die aanpak impliceert meteen dat Quva niet eindeloos zal blijven overnemen, ondanks de snelheid waarmee het nu deals doet. 'We hebben nog middelen', zegt Nelissen. 'Maar we moeten goed nadenken over wat we doen. Zeker ook omdat we een engagement zijn aangegaan tegenover de bedrijven die we al hebben overgenomen. Die trajecten zijn nog niet af.'