Sofina steekt miljoenen in Chinese biotech-dienstverlener

Sofina leidt samen met de vermogensbeheertak van Goldman Sachs een forse kapitaalronde bij het Chinese biotechbedrijf ZhenGe. Het is een van de weinige biotechinvesteringen van de Boël-holding.

ZhenGe Biotech is een zogenaamde CDMO (contract development and manufacturing organization). Dat is een bedrijf dat op contractbasis andere farma- en biotechbedrijven uitgebreide diensten verleent, van de ontwikkeling tot de productie van geneesmiddelen.

Het bedrijf haalde zopas 100 miljoen dollar (88 miljoen euro) op bij een reeks investeerders waaronder Sofina en Goldman Sachs Asset Management. Zij legden het grootste deel van de verse middelen op tafel. De andere investeerders zijn een reeks andere durkapitaalfondsen, waaronder het Scandinvaische Novo Holdings.

ZhenGe wil het verse geld investeren in zijn afdeling onderzoek & ontwikkeling en de groei van zijn productiecapaciteit. Het is de derde keer dat het biotechbedrijf geld ophaalt. Tot nu toe zamelde ZhenGe in totaal al 225 miljoen dollar in.

Sofina is geen biotechinvesteerder en wil dat ook niet worden. Het beschouwt ZhenGe als een dienstverlener aan de farma- en biotechsector.

Azië

China en India zijn al jarenlang de twee belangrijkste Aziatische landen waar Sofina investeert. Onlangs kwam daar ook Indonesië bij.

De Boël-holding investeerde in China onder meer al in de hotelketen Qingzhu, in Zhangmen (een belangrijke speler voor naschools onderwijs) en in Xinyu, 's lands grootste groothandelaar en distributeur van horloges. Sofina heeft er ook participaties in de producent van medische apparatuur Aohua, de onlineverkoper van verse kruideniersproducten MissFresh en in Carebridge, een geïntegreerd netwerk voor gezondheidszorg gevestigd in Sjanghai.