Vectis stapt in Antwerpse groep Building Technology

Vectis Private Equity zet zijn vierde fonds voor het eerst aan het werk. De Vlaamse investeerder stapt in het kapitaal van de Antwerpse groep Building Technology.

Het vierde investeringsfonds van Vectis werd begin dit jaar opgezet en is met 80 miljoen euro bijna dubbel zo groot als het vorige. Het geld komt van tientallen privépartijen en institutionele investeerders, waaronder PMV, VDK Bank en BNP Paribas Fortis Private Equity.

Vectis zet het nieuwe fonds nu voor het eerst aan het werk. Het trekt een niet nader genoemd bedrag uit voor de gedeeltelijke overname van de Antwerpse specialist in gebouwentechnologie Building Technology. Die is met ruim 220 werknemers aan de slag in zowat alle segmenten van de sector, van elektriciteit, sanitair, verwarming en koeling tot domotica, bewaking en detectiesystemen.

Ronkende namen

Het geheel is goed voor ongeveer 50 miljoen euro omzet. Op de referentielijst staan ronkende namen als Bpost, Katoen Natie, KBC, Soudal en Ravago. Building Technology, een stevige middelgrote speler op zijn markt, is de naam voor de nieuwe moeder boven de vier werkmaatschappijen. Het gaat om ETI V. Vandenven, ETI Partner, Siegers Technics en Clima & Partners. De oorsprong ervan gaat zowat een halve eeuw terug tot Elektrotechnisch Installatiebedrijf (ETI) Victor Vandenven.

De vier firma’s werden samengebracht door ondernemer Luc Ost. Eerder dit jaar kocht hij Clima & Partners van uitgerekend Vectis, dat in 2016 in het bedrijf stapte. Daardoor was Vectis vertrouwd met de sector en raakte het overtuigd van het potentieel, nu er een consolidatiebeweging aan de gang is. Door de verkoop van Clima leerden ze elkaar bovendien kennen, wat een en ander in gang zette.

Overnames

Vectis neemt een substantieel minderheidsbelang in Building Technology. Ost en een groep managers behouden de rest. Clima en ETI hebben een historiek van overnames en het is de bedoeling op dat elan verder te gaan en overnamemogelijkheden te zoeken. Volgens Ost dringen zijn klanten aan op totaaloplossingen. Daarom haalde hij Vectis aan boord om Building Technology verder te helpen groeien en professionaliseren.

Het is Vectis' tweede deal in korte tijd. Eerder deze maand kwam het in het nieuws door samen met Ivan De Witte de rekruteringsspecialist Hudson te verkopen aan Randstad. In november stapte de eveneens Belgische investeringsmaatschappij Cobepa in de Franse klimaattechniekgroep Climater.