1 miljard dollar voor Amerikaanse videostart-up

De levende Hollywood-legende Jeffrey Katzenberg en gewezen HP-topvrouw Meg Whitman mikken met NewTV op een heel nieuw format: korte video's voor de smartphone. Ze konden alvast de Hollywood-studio's, grote Amerikaanse banken en de supermarktmiljardairs van Walmart warm maken voor hun project.

NewTV, nog maar de werknaam van de start-up, wordt wel eens de nieuwe Netflix genoemd. Maar Jeffrey Katzenberg, aan wiens brein het project ontsproot, vindt dat een foute vergelijking. 'Dit is geen concurrentie voor Hulu, HBO, Netflix of de kabelbedrijven', zegt hij. 'Het wordt een totaal ander concept.'

De startende onderneming wil inspelen op de groeiende consumptie van beeldmateriaal door smartphonegebruikers door onder meer sitcoms, drama, reality tv en documentaires in korte episodes van enkele minuten te gieten. Die zullen dan via twee abonnementsformules - zonder en met een beetje reclame - worden aangeboden aan de klanten. In twee vormen: in landschapsmodus, zoals bij traditionele films en YouTube, of in verticale modus, het format dat onder meer Instagram gebruikt.

Partners

NewTV zal zelf geen content gaan produceren of bezitten, maar daarvoor een beroep doen op partners. Het bedrijf, dat eind 2019 op de markt wil komen, heeft daarvoor nu alvast een grote stap gezet door de belangrijkste Hollywood-studio's op te tekenen als financiers en partners. Het gaat onder meer om Disney, 21st Century Fox, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Media en Paramount.

Met het adresboekje van Katzenberg is dat misschien niet zo moeilijk. Toch is de samenwerking volgens hem 'zonder precedent'. Katzenberg is een Amerikaanse zakenman, filmstudiobaas en filmproducer. Hij leidde Walt Disney Studos toen het filmhuis hoge ogen gooide met producties als The Lion King en Beauty and the Beast.

Daarna stampte hij DreamWorks Animation uit de grond dat onder meer met Shrek een reeks kaskrakers op zijn naam heeft staan. Katzenberg haalde Meg Whitman, de gewezen CEO van informaticareus HP en eBay, binnen om NewTV te leiden.

Walmart

Katzenberg en Whitman konden dinsdag aankondigen dat NewTV, dat nu nog maar minder dan tien werknemers in dienst heeft en geen inkomsten boekt, in totaal 1 miljard dollar (860 miljoen euro) kon ophalen. 'De omvang van die financiering voor een start-up is ongebruikelijk', zei Whitman. Maar volgens haar is dat geld nodig om een 'totaal nieuw platform' op poten te zetten.

Schermvullende weergave Jeffrey Katzenberg waagt zich met NewTV aan een heel nieuw project. ©EPA

De bulk van het geld - 900 miljoen dollar - zal dienen om content onder licentie te nemen bij de filmstudio's en andere partijen als tv-zenders. Daar komt heel wat bij kijken. 'Er is geen bibliotheek op de markt die je kan kopen. Maar we moeten lanceren met een rijke site. Geen enkele filmstudio kan dit alleen doen', aldus Whitman.

De kapitaalronde wordt geleid door Madrone Capital Partners, de investeringsmaatschappij van Rob Walton, een zoon van Sam Walton. Dat is de oprichter van het Amerikaanse Walmart, het grootste supermarktconcern ter wereld. Er doen al langer geruchten de ronde over plannen van Walmart om in concurrentie met Netflix en Amazon met een eigen videodienst uit te pakken.

Telenet

Tot de financiers horen verder grote Amerikaanse banken als Goldman Sachs en JPMorgan, net als Liberty Global van de Amerikaanse media- en kabelmagnaat John Malone. Liberty is bij ons bekend als hoofdaandeelhouder van Telenet. Mogelijk kan NewTV dus op termijn ook bij ons beschikbaar worden. De 1 miljard staat ovreigens los van de 750 miljoen dollar die Katzenberg zelf al ophaalde voor zijn eigen bedrijf WndrCo. Een deel van dat geld werd geĆÆnvesteerd in NewTV.

Als iemand dit kan doen werken is het wel Katzenberg. Mark Burnett Worldwide Television Group (MGM)

Katzenberg en Whitman hopen met hun project een gat in de markt te vinden: almaar meer smartphonegebruikers kijken naar filmpjes op hun toestel, maar de meeste van die filmpjes zijn gemaakt door andere gebruikers. Er is weinig professionele content die specifiek gemaakt wordt voor smartphones.