10 miljoen gamers volgen concert in Fortnite

Dat er iets speciaals zat aan te komen, zo liet Epic, de maker van het razend populaire game Fortnite, begin deze week weten. En nadat er plots affiches opdoken in de virtuele wereld van het spel, was het ook duidelijk wat. De Amerikaanse EDM-dj en popster Marshmello zou een concert spelen in Pleasant PArk, een onderdeel van het uitgebreide Fortnite-universum.

Kevin de kubus

Epic doet al langer zijn uiterste best om de wereld van Fortnite boeiend en verrassend te houden. Met plotse sneeuwstormen, nieuwe dimensies of - jawel - een paarse kubus genaamd Kevin . Maar ook met eenmalige evenementen. Zo organiseerde Epic vorig jaar een heuse raketlancering, waar ook al veel volk naar kwam kijken.

Maar met een liveconcert van een internationale ster trekt het bedrijf die evenementen nu op een nieuw niveau. Voor de gelegenheid werden de wapens in het spel zelfs even uitgeschakeld, zoadat niemand de pret van een concurrent kon vergallen.

Microbetalingen

Los van het feit dat zoiets leuk is voor het publiek dat zich sufgamet in Fortnite, zou dit soort evenement ook wel een slimme zakelijke vondst kunnen zijn van Epic. Het verdienmodel van Fortnite, dat gratis te downloaden is op het web, is immers geënt op zogenaamde microtransacties, waarbij gamers kleine bedragen uitgeven om zich een nieuw uiterlijk ('skins'), nieuwe gedragingen ('emotes') of nieuwe wapens aan te schaffen. Voor het evenement werden er speciale Marshmello-attributen ter beschikking gesteld die spelers konden vrijspelen of kopen.