40-45 is nieuwe geldkoe voor Studio 100

Vandaag gaat de oorlogsmusical 40-45 van Studio 100 in première. Met 250.000 al verkochte tickets moet de productie de entertainmentgroep een flinke boost geven.

De entertainmentgroep Studio 100 kon al goed nieuws brengen. De musical, die vanaf volgende week twaalf keer per week speelt, is nu al een doorslaand succes. Studio 100 verlengde de voorstellingen tot 24 maart.

Tot nu toe gingen al 250.000 tickets de deur uit. Daarmee doet de ‘spektakelmusical’ al beter dan Daens, waarmee Studio 100 zich in 2008 voor het eerst aan het genre waagde en dat 230.000 bezoekers lokte. Het succes van de eerste oorlogsmusical 14-18, met 340.000 bezoekers in 2014, ligt binnen handbereik.

De musical kan de omzet van de entertainmentgroep een stevige duw geven. Het laatste jaar waarin een dergelijk format furore maakte, 2014, staat in Schelle nog altijd te boek als een recordjaar. De entertainmentgroep boekte in dat ‘musicaljaar’ 176,6 miljoen euro omzet.

We tonen dat we uitschieters kunnen herhalen Hans Bourlon topman Studio 100

Pas vorig jaar, en met hulp van buitenlandse overnames, kon Studio 100 daaraan tippen. De omzet klokte in 2017 nipt lager af, op 176,2 miljoen euro. ‘We tonen dat we uitschieters kunnen herhalen’, aldus topman Hans Bourlon. ‘Het wordt recurrent in plaats van eenmalig.’ Dat gaat in tegen de heersende, dalende trend in medialand, vindt hij.

Locatiewissels

Toch verliep de weg naar 40-45 niet over rozen. Voor de productie kan Studio 100 onderhand rekenen op enkele vaste waarden, onder wie regisseur Frank Van Laecke en liedjes- en tekstschrijver Allard Blom. De grillige factor was de locatie. Aanvankelijk had Studio 100 een akkoord met de logistieke groep Katoen Natie om de musical te laten plaatsvinden in een loods in Kallo.

In september vorig jaar, toen al 20.000 tickets verkocht waren, werden de benodigde vergunningen daar geweigerd. Een combinatie van twee aangesloten locaties van de vastgroepgroep Montea in Puurs met een tijdelijke hal, bracht redding.

De hal geeft Studio 100 de ruimte om te verlengen zolang het wil. Dat was bij 14-18, in de Mechelse Nekkerhal, minder vanzelfsprekend. ‘We zullen aftasten wat de limiet is’, stelt Bourlon. De voorverkoop doet het beste vermoeden. Bourlon onderstreept wel dat de productie een heus ‘ondernemersrisico’ was. De vaste kosten, voor de opbouw van de infrastructuur, bedroegen 9,5 miljoen euro. Daar zit de effectieve productie nog niet in inbegrepen. De verkochte tickets dekken de vaste kosten, geeft CFO Koen Peeters aan. Volgens Bourlon geeft de tax shelter, het fiscale gunstregime voor de productie van audiovisueel werk, ‘zelfvertrouwen’ om zulke risico’s aan te gaan.

Samson en Gert

Tegelijk blijft het een uitdaging om zo’n monsterproductie rendabel te houden. ‘Je kunt perfect verlies draaien met een show die 250.000 bezoekers trekt’, merkt Bourlon op. Het is zaak om cast en crew zo maximaal mogelijk in te zetten, ook tijdens de weekvoorstellingen.

Studio 100 haalt de mosterd bij de kerstshows van Samson en Gert. ‘De kiem ligt bij die producties, die hebben ons geleerd zo efficiënt mogelijk te produceren.’ Die shows moesten door hun focus op kinderen een ‘democratisch’ karakter hebben. In tegenstelling tot de ‘democratische’ kerstshows destijds kan Studio 100 nu wel speciale vippakketten aanbieden. ‘Een productie voor volwassenen zet daar de deur voor open’, stelt Bourlon.