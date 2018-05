ABC schrapt successerie 'Roseanne' na racistische tweet

'Roseanne'-hoofdrolspeelster Roseanne Barr noemde een zwarte ex-medewerkster van Obama 'een baby van de Planet of the Apes'.

'De tweet van Roseanne is afschuwelijk, afstotend en stemt niet overeen met onze waarden', zei Channing Dungey, de voorzitster van ABC Entertainment. 'We hebben daarom beslist haar show af te voeren.'

Roseanne Barr, die de titelrol speelt in de serie, had dinsdag op Twitter uitgehaald naar Valerie Jarrett, een gewezen medewerkster van ex-president Barack Obama. Barr omschreef Jarrett, een Afro-Amerikaanse moslim, als 'een baby van de Moslimbroederschap en de Planet of the Apes'.

Barr verwijderde haar tweet na enkele uren en bood Jarrett en de Amerikanen haar verontschuldigingen aan. 'Het spijt me oprecht dat ik een slechte grap over haar politiek en haar uiterlijk heb geschreven. Ik had beter moeten weten. Vergeef me, mijn grap was van slechte smaak.'

De schrapping van de show is een klap voor de zender en het moederbedrijf Disney , want 'Roseanne' was de grootste hit voor ABC in het lopende televisieseizoen. Sinds de reeks in maart opnieuw op het scherm kwam, trok ze wekelijks gemiddeld 18,7 miljoen kijkers. De negen afleveringen leverden ABC 22,8 miljoen dollar aan reclame-inkomsten op, 2,5 procent van het jaartotaal.

Bob Iger, de topman van Disney, schaarde zich helemaal achter ABC. 'Een moeilijke beslissing met financiële consequenties voor dit bedrijf, maar het is juist voor Amerika.'

Boycot

Op sociale media verschenen al oproepen om ABC te boycotten omdat het 'Roseanne' schrapte. Maar daar wil Barr niet van weten. 'Zij hebben het recht te doen wat ze wensen. Het is oké', tweette ze over ABC. 'Dat ik mijn show verlies, is niets in vergelijking met gelabeld te worden als racist door één tweet waar ik erg spijt van heb.'