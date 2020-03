Afgelastingen treffen evenementensector hard...

De maatregelen om het coronavirus in te dijken treffen de Belgische evenementensector midscheeps. 'De economische impact wordt groter dan die van de aanslagen in Brussel.'

Of u nu een liefhebber bent van opera, musical of snoeiharde drum & bass, de kans is groot dat het coronavirus de komende weken een streep trekt door uw culturele plannen. Het advies van de federale regering om indoor evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen te verbieden - op provinciaal niveau trouw opgevolgd - leidt tot een waslijst (zie inzet) aan afgelaste of uitgestelde events.

De evenementensector is zeer breed en gelaagd, wat het moeilijk maakt een totaalbeeld te krijgen van de economische schade. Die valt volgens expert en consultant Peter Decuypere kernachtig samen te vatten: 'Dit is absoluut rampzalig.'

'Voor de evenementen die al in productie waren, is dit een mokerslag', stelt Decuypere. 'Niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de vele toeleveranciers. De productie van een massa-evenement is als de bouw van een klein dorp. Er komt enorm veel bij kijken. Dat gaat van het ene moment op het andere naar nul.'

150 miljoen

Febelux, de sectorfederatie van de evenementensector, raamde vorige week de schade van de coronacrisis al op 150 miljoen euro. Toen was al sprake van evenementen die spontaan werden afgelast, vooral omdat er een internationaal publiek mee gemoeid was. Die schade loopt wellicht op nu daar een hoop verplichte afgelastingen bijkomen.

Een annulatieverzekering blijkt in veel gevallen het risico op een ongekende epidemie te dekken.

De vraag is op wiens schouders de schade belandt. Sommige organisatoren sluiten een annulatieverzekering af. Die blijkt in veel gevallen het risico op een ongekende epidemie te dekken, valt te horen bij het in events gespecialiseerde onderschrijvingskantoor Vander Haeghen. 'Bij ons zit dat standaard in de dekking', legt experte Stephanie Akl van Vander Haeghen uit. 'Als de komende maanden alles wordt afgelast, wordt dat vervelend voor ons, ja.'

Zo'n verzekering kan een stuk van de pijn verzachten voor organisatoren en toeleveranciers, maar ze vangt niet alles op. Zaken als personeelskosten in de aanloop naar een evenement, marketing of de gederfde inkomsten vallen niet onder zo'n annulatieverzekering. Tenzij een evenement verplaatst kan worden is de schade voor een organisatie enorm.

Neem nu Rampage, het grootste drum & bass- en dubstepfestival ter wereld, dat komend weekend had moeten plaatsvinden in het Antwerpse Sportpaleis. 'We zijn van plan het evenement te verhuizen naar september, in de hoop dat we dan ver genoeg zijn van de epidemie', zegt organisator Hans 'DJ Murdock' Machiels. 'Zo kunnen we nog een deel van ons al geleverde werk recupereren. Lukt dat niet, dan wordt dit een zeer donker verhaal.'

Aanslagen

Voor de evenementensector is het verre van de eerste tegenslag. Vier jaar geleden kreunde de industrie ook onder de gevolgen van de terreuraanslagen in Brussel, een gebeurtenis die tot vandaag voelbaar is in gestegen securitykosten.

Wat na 31 maart? Er kruipt weken werk in de opbouw van een groot evenement. Peter Decuypere Consultant

'Maar die situatie was toch anders', onderstreept Decuypere. 'Toen werden er wat dingen afgelast, maar kon je redelijk snel weer opstarten met het gevoel dat de situatie beheersbaar was. Als je bij wijze van spreken genoeg security aan je deur zette, kon je voort. Dat heb je hier niet.'

Volgens Decuypere is die onzekerheid bijzonder nefast voor wie in de eventbusiness actief is. 'Nu geldt de richtlijn tot 31 maart. Maar wat in de weken erna? Er kruipt weken werk in de opbouw van een groot evenement. Zet je dat in gang als organisator of niet? Wil je dat risico lopen? Volgens mij wordt de impact van deze pandemie vele malen groter dan die van de aanslagen in 2016.'

120 op de autostrade

In een poging de economische schade te beperken toonden enkele organisaties zich gisteren creatief. Concertzalen als de Vooruit in Gent en De Roma in Antwerpen of de Hasseltse discotheek Versuz kondigden aan hun capaciteit te laten zakken tot net onder 1.000 mensen, tot grote ergernis van virologen als Marc Van Ranst of Pierre Van Damme. Die laatste verweet de organisaties in Het Laatste Nieuws 'er niks van te begrijpen'.