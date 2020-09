Amazon Music gaat ook optredens livestreamen

Het livestreamen van events blijft niet meer voorbehouden aan wedstrijdgamers. Amazon geeft ook muziekartiesten in coronatijd een digitaal videopodium, door het streamingplatform Twitch in de muziekdienst Amazon Music te schuiven.

E-sports

Voor wedstrijdgamers is Twitch al jarenlang een goudmijn. Op het streamingplatform spelen ze toernooien, competities of oefenpotjes in bekende games zoals League of Legends of Counter-Strike. Opbrengsten krijgen e-sporters uit abonnementen of donaties.