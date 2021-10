Amerikaanse financier Blackstone pompt 1 miljard dollar in muziekrechten

De Amerikaanse private-equityreus Blackstone slaat de handen in elkaar met de muziekveteraan Merck Mercuriadis. Samen gaan de twee op zoek naar muziekrechten om op te kopen, een boomende business in een door streaming gedomineerd muzieklandschap.

Blackstone investeert 1 miljard dollar in een fonds dat zal worden beheerd door Hipgnosis Song Management (HSM), het bedrijf van de Canadese muziekmogul Merck Mercuriadis. Blackstone neemt in één adem ook een niet nader genoemd belang in HSM.

Mercuriadis, die er al een lange carrière in de muziekindustrie op heeft zitten als marketeer en labelbaas, had in 2018 als eerste door dat er op een nieuwe manier geld te verdienen viel in de heroplevende muziekindustrie. Met zijn fonds Hipgnosis Songs Fund kocht hij de voorbije drie jaar aan een razend tempo een catalogus muzikale klassiekers bijeen, waarbij hij veel geld neertelde voor de rechten op songs van onder andere Blondie, Neil Young en Beyoncé.

All I Want For Christmas

Het idee achter die koopwoede is dat er in een muzieklandschap dat wordt gedomineerd door streaming je opnieuw en opnieuw kan verdienen aan die songs die een eeuwig leven beschoren zijn. Waar je vroeger één keer een cd verkocht en dan met wat geluk later nog wat airplay kon verzilveren, streamen consumenten nu hun favoriete nummers van vroeger en nu opnieuw en opnieuw, waarmee je herhaaldelijk langs de kassa kan passeren.

Het beste voorbeeld daarvan is wellicht 'All I Want For Christmas Is You', de kerstklassieker van de Amerikaanse diva Mariah Carey, die sinds streaming wordt meegeteld na jaar weer naar nummer een op de hitlijsten schiet in december. Eigenaar van de rechten op die oorwurm? U raadt het: Merck Mercuriadis en zijn Hipgnosis. In totaal is HMS eigenaar van meer dan 60.000 songs, met een gecombineerde waarde van 2,2 miljard dollar.

Olie en goud

Mercuriadis vatte zijn filosofie zelf als volgt samen in de Britse krant The Guardian: 'Muzieknummers zijn meer betrouwbaar dan olie of goud, omdat hun waarde los staat van economische of politieke factoren. Als je blij bent, speel je muziek om te vieren. Als je treurig bent, speel je muziek om jezelf op te beuren. Een klassieker is een bron van voorspelbaar, betrouwbaar inkomen.'

Waar dat idee anno 2018 nog radicaal vernieuwend was in een transformerende muziekmarkt, is het nu duidelijk ingeburgerd. Dus wil Blackstone ook zijn graantje meepikken, via de ervaring van Mercuriadis. 'De muziekindustrie zit vooraan in een snel groeiende streamingmarkt en vindt nieuwe manieren om de waarde van content te ontsluiten', zo drukt Blackstone-manager Qasim Abbas het uit. 'Dit partnerschap onderstreept de duurzame waarde die we op lange termijn zien in de hele entertainmentindustrie.'

De deal onderstreept andermaal de heropleving van de muziekindustrie, die bijna twee decennia door een diep dal ging omdat ze geen antwoord vond op de digitalisering, tot streaming ingeburgerd geraakte. Vorige maand was er nog zo'n moment, toen het megalabel Universal Music Group naar de beurs trok in Amsterdam en daarbij een waarde van 45 miljard dollar kreeg opgespeld.