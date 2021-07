Amerikaanse miljardair koopt 10 procent van platenlabel Universal Music

Doorgaans halen spacs (special purpose acquisition company) geld op de kapitaalmarkten op om daarmee een aankoop te doen. Dat kan een start-up zijn, maar doorgaans is het om een overname of een fusie te regelen. Zo'n fonds is speculatief van aard, ook omdat het geen vastomlijnd bedrijfsplan heeft. De deal moet UMG een investeringsbasis geven in de Verenigde Staten, Europa en Azië.

Popsterren

UMG is de nummer een in zijn sector, met popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, klassiekers als The Beatles en The Rolling Stones, en ook Marco Borsato, Hooverphonic en Enrique Iglesias. De muziekreus is grotendeels in handen van Vivendi, dat plannen bekendmaakte om het muziekbedrijf dit jaar nog naar de beurs in Amsterdam te brengen. Sinds eind vorig jaar heeft een consortium onder leiding van het Chinese Tencent Holdings al een belang van 20 procent in UMG.