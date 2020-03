Amerikanen haken af voor overname KV Oostende

De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group ziet af van de overname van de voetbalclub KV Oostende. Daardoor is de toekomst van de kustclub plots heel onzeker.

'De overname is voor 95 procent rond', zei KVO-voorzitter Frank Dierckens eind januari. De Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group (PMG) had haar oog laten vallen op de kustclub.

De groep, die in handen is van van de Amerikaan Paul Conway en de Chinees-Amerikaanse miljardair Chien Lee, is geen onbekende in het voetbal. PMG verkocht vorig jaar 80 procent van de Franse eersteklasser OGC Nice voor een onbevestigd bedrag van 100 miljoen euro aan de Britse miljardair Jim Ratcliffe. PMG is de eigenaar van de Zwitserse eersteklasser FC Thun en van de Engelse tweedeklasser Barnsley.

Zonder overnemer dreigt KV Oostende geen licentie te krijgen, waardoor de club uit de eerste klasse verdwijnt.

De overname van KV Oostende was nog niet helemaal rond. Er moesten nog gesprekken worden gevoerd met Marc Coucke, de ex-voorzitter van KV Oostende. Hij is nog altijd de eigenaar van het stadion en krijgt daarvoor elk jaar 1,2 miljoen euro, een bedrag dat als een zwaard van Damocles boven de club hangt. Voorts was er nog discussie over een schuld van zo'n 6 miljoen euro die KV Oostende bij Coucke heeft.

Coucke weigerde elk overleg met de Amerikanen. Toen kwam de coronacrisis, waardoor de investeringsgroep definitief afhaakte.

Licentie

Voor KV Oostende is dit bijzonder slecht nieuws. De club leed vorig jaar een nettoverlies van 9,6 miljoen euro. Het eigen vermogen - de spaarpot van de club - is negatief. Een overnemer is broodnodig om te overleven.