Angry Birds zien hoofdvogel wegvliegen

'Het is tijd om de hoodie door te geven', laat Wilhelm Taht vrijdag weten. Hij stapt op als directeur van de spelletjesdivisie van Rovio , de Finse ontwikkelaar van de populaire game 'Angry Birds'. CEO Kati Levoranta neemt tijdelijk zijn functie over.

Tahts vertrek doet het aandeel van Rovio, dat in Helsinki noteert, vrijdag tot 14 procent kelderen . Voor de tweede keer in een week tijd illustreert hoe hoe de Angry Birds een onheilspellende duikvlucht nemen.

Duikvlucht

Vorige donderdag verloor Rovio in een klap de helft van zijn beurswaarde - bijna 400 miljoen euro - nadat het een winstwaarschuwing had uitgestuurd. De spelletjesontwikkelaar liet toen weten voor 2018 een omzet tussen 260 en 300 miljoen euro te verwachten, tegenover 297 miljoen vorig jaar. Een verwachte recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) tussen 9 tot 11 procent van de omzet - in 2017 lag die op 10,6 procent - viel ook een pak lager uit dan de analistenverwachting van 14,5 procent.