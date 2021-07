Annulering Tomorrowland kan Vlaanderen 1,8 miljoen kosten

Tomorrowland viel donderdag uit de lucht dat het geen vergunning kreeg voor een uitgestelde editie aan het einde van de zomer. Een annulering kan de Vlaamse overheid tot 1,8 miljoen euro kosten.

De burgemeester van Boom Jeroen Baert (N-VA) en van Rumst Jurgen Callaerts (N-VA) lieten donderdag weten de vergunningsaanvraag voor een uitgestelde editie voor Tomorrowland eind augustus en begin september te weigeren.

De burgemeesters zeggen dat het ministerieel besluit over evenementen tot 75.000 personen er nog niet is en dat de politie het bijkomende werk voor het controleren van de coronacertificaten niet ziet zitten. Vooral de epidemiologische context baart hen zorgen.

Voor de organisatie was die beslissing een donderslag bij heldere hemel, na wat ze 'een normale voorbereiding' noemt.

Op Vlaams en federaal niveau wordt met verbazing gereageerd op de beslissing.

Het festival bekijkt of het naar de Raad van State stapt om de beslissing aan te vechten.

Voor Tomorrowland was de weigering een donderslag bij heldere hemel. 'De aanloop naar het festival verliep net als in normale jaren', zegt woordvoerster Debby Wilmsen in een reactie. 'Er waren nog wat open vragen, maar dat ging om praktische zaken en afspraken, zoals die er elk jaar zijn. We hadden geen enkele indicatie dat dit eraan zat te komen.'

Volgens Wilmsen stond Tomorrowland klaar om te handelen naar de epidemiologische context. 'Als de cijfers in augustus zouden verslechteren of bepaalde zones in Europa rood zouden kleuren, dan zouden we daar naar handelen.'

Ministerieel besluit

Over het argument dat er nog geen ministerieel besluit is over massa-evenementen, fronst de organisatie de wenkbrauwen. 'Dat zal er ruim op tijd liggen', zegt Wilmsen.

Het ministerieel besluit voor de zomer wordt na het Overlegcomité van vrijdag gemaakt. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt dat. In 'De ochtend' spreekt ze van een 'vreemde beslissing'. 'Het MB dat we nu kennen, loopt tot 30 juni. Daarin staat geen verbod op grotere evenementen. Het MB voor de zomer wordt na het Overlegcomité van vandaag opgemaakt. We hebben altijd gezegd dat we daarvoor eerst de epidemiologische situatie evalueren. Het MB kan mijn inziens geen reden zijn om een negatieve beslissing te nemen in Boom en Rumst', zegt Verlinden.

Ze heeft wel begrip voor de vrees van de politie overbelast te geraken. Daarom wil ze het mogelijk maken privébeveiliging in te schakelen voor de controle van een 'covidsafe ticket'. Dat moet maken dat de politie kan focussen op haar taken, wat opnieuw een hinderpaal uit de weg zou werken.

Financiële ramp

Ondertussen was de machine rond het evenement al in volle gang. Wilmsen: 'We staan natuurlijk al ver met de organisatie. Alle plannen zijn uitgewerkt, leveranciers zijn gecontacteerd voor materiaal en mensen, artiesten liggen vast. Iedereen op kantoor werkt hieraan.'

1,8 miljoen voorschotten Tomorrowland kon aanspraak maken op 1,8 miljoen euro voorschotten van de Vlaamse overheid, die bij een afgelasting in principe niet worden teruggevorderd.

Hoeveel van die gemaakte kosten gerecupereerd kunnen worden, is voorlopig onduidelijk. De Vlaamse regering trok in februari 50 miljoen euro uit voor de festivalsector in de vorm van terugbetaalbare voorschotten. Dat moest organisaties in staat stellen al kosten te maken om een evenement op poten te zetten. Bij een eventuele afgelasting zou de som dan niet of slechts deels terugbetaald moeten worden. Grote organisaties zoals Tomorrowland konden er voor maximaal 1,8 miljoen euro uit putten.

Of die volledige som ook ten laste van de Vlaamse overheid valt, is nog niet duidelijk. Volgens Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zal dat afhangen van de facturen die de organisatie kan voorleggen.

Maar zelfs als die kosten integraal gerecupereerd kunnen worden, betekent een afgelasting een financiële ramp voor Tomorrowland. Wilmsen: 'Als deze editie niet doorgaat, dan zijn dat er vier in twee jaar. Daarmee verdwijnt 90 procent van onze omzet.'

Raad van State

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil met de beide burgemeesters in overleg gaan over de beslissing, zei hij donderdagavond. 'Vanuit de Vlaamse regering hebben we er net voor geijverd dat festivals deze zomer weer mogelijk zijn. Deze sector heeft zwaar geleden onder de coronacrisis en we hebben hem ondersteund met financiële middelen om erdoor te komen, maar vanaf 13 augustus moet het weer mogelijk zijn grotere festivals te organiseren. Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren.'

