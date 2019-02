Antwerpse festivalbandjesleverancier doet in Frankrijk eerste overname

De Antwerpse hofleverancier van slimme polsbandjes aan muziekfestivals neemt met Yuflow een sectorgenoot over in contactloos betalen in de evenementensector.

Het Antwerpse Playpass is gespecialiseerd in slimme polsbandjes - met een ingebouwde chip - waarmee festivalgangers onder meer cashloos kunnen betalen. Ook de supporters van KV Mechelen en RSC Anderlecht kunnen via de Playpass-technologie cashloos betalen in de twee stadions met hun abonnementskaart.

Om internationaal verder te groeien kondigt het in 2013 opgerichte Playpass nu zijn eerste overname aan. Het koopt het Franse Yuflow, een sectorgenoot in contactloze betalingen in de evenementensector. Hoeveel Playpass voor Yuflow op tafel legt, wil CEO David De Wever niet kwijt.

'Buiten België staan we al sterk in Duitsland, Engeland en Spanje', zegt De Wever. 'Maar we krijgen nu ook voet aan de grond op de moeilijke Franse markt, waar we ons twee jaar geleden hadden teruggetrokken. We zullen het merk en de identiteit van Yuflow bewaren, terwijl zij onmiddellijk overschakelen op onze technologie. Hun positionering in Frankrijk en Zwitserland is een aanwinst voor onze mondiale ambitie.'

Brazilië of Chili

Yuflow telt meer dan 200 klanten, waaronder Les Francofolies de La Rochelle, Jazz Festival Wenen en The Evian Championship. Het Antwerpse Playpass mag dan weer Lollapalooza Berlin, Rock Werchter en het Sportpaleis tot zijn ruim 500 klanten rekenen. Na de overname van Yuflow, dat een onafhankelijke dochter blijft, telt Playpass 55 werknemers en vertegenwoordigt het een geconsolideerde omzet van 5 miljoen euro.