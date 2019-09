Baas Nationale Loterij haalt uit naar Kansspelcommissie

Dat zegt Haek in een interview met Le Soir. Gokverslaving is sinds de liberalisering van de markt in België een maatschappelijk probleem geworden, waarschuwt hij. 'De Kansspelcommissie vergist zich van doelstelling. Die zou de bescherming van de speler moeten zijn. Maar de Kansspelcommissie hiudt zich meer bezig met de levensvatbaarheid van de sector', foetert Haek. 'Als ik in Antwerpen van het Centraal Station naar de bioscoop wandel, kom ik op 300 meter meer dan tien speelhallen en vijf sportwedkantoren tegen. Dat zie je verder alleen maar in Las Vegas', aldus Haek.