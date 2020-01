Bad Boys-film van El Arbi en Fallah maakt droomstart

Adil El Arbi (links) en Bilall Fallah bij de premiere van 'Bad Boys for Life' in Los Angeles.

De film met Will Smith haalde in het eerste weekend in de Amerikaanse bioscopen 59 miljoen dollar (53 miljoen euro) op, veel meer dan de 38 miljoen dollar waarop gerekend was.

Daarmee onttroonden de Belgische regisseurs andere succesnummers in de Amerikaanse bioscopen, zoals de Eerste Wereldoorlogfilm van regisseur Sam Mendes '1917' en 'Dolittle'. Dat blijkt uit de eerste omzetcijfers van de Amerikaanse bioscopen dit weekend, waarover het Amerikaanse vaktijdschrift Variety Magazine bericht. Door Martin Luther King-day is het een verlengd weekend in de VS, waarop de totale opbrengst van het openingsweekend waarschijnlijk uitkomt op 68 miljoen dollar.

Samen met de buitenlandse bioscooprecettes zou 'Bad Boys for Life' in het eerste verlengde weekend al meer dan 100 miljoen dollar moeten binnenhalen. Daarmee is het de op één na meest lucratieve premiere in januari ooit.

Schermvullende weergave Hoofdrolspeler Will Smith bij de premiere van 'Bad Boys for life', afgelopen vrijdag in Los Angeles. ©Photo News

De film is geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah en geproduceerd door Will Smith. El Arbi en Fallah namen de hun vaste cameraman Robrecht Heyvaert mee naar de VS.

'Bad Boys for Life' geldt als de doorbraak in Hollywood voor de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. De film is een tweede opvolger voor de orginele kaskraker Bad Boys met Will Smith. Het uitstekende openingsweekend voor 'Bad Boys for life' staat in schril contrast met het lot dat eerdere pogingen om oude succesfilms nieuw leven in te blazen hadden. Sequals op Men in Black en Charlie's Angels.