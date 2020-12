Bad Bunny 's werelds meest gestreamde artiest op Spotify

Met 8,3 miljard streams op Spotify is de Puerto Ricaanse reggaetonster Bad Bunny dit jaar uitgegroeid tot een van 's werelds populairste muzikanten. Met dank ook aan het groeiende succes van de Zweedse streamingdienst in Latijns-Amerika.

'Maldito año nuevo', moppert Bad Bunny ergens op 'YHLQMDLG', het album dat de Puerto Ricaanse reggaetonster begin maart op de wereld losliet. 'Verdomd nieuw jaar.' Negen pandemiemaanden later in 2020 kunnen we de 26-jarige rapper moeilijk ongelijk geven.

Bad Bunny vloekt op 2020 in zijn hit 'Si veo a tu mamá'

Maar voor Bad Bunny zelf - echte naam Benito Antonio Martínez Ocasio - is 2020 ironisch genoeg uitgedraaid op een absoluut topjaar. In commerciële zin, althans. 'YHLQMDLG', zijn tweede album, stootte meteen na de lancering door naar de tweede plek in de algemene Billboard-hitlijst. Daarmee is 'YHLQMDLG' - voluit 'Yo hago lo que me da la gana' of: 'ik doe waar ik zin in heb' - het hoogst scorende Spaanstalige album ooit in de invloedrijke Amerikaanse hitlijst.

Deze week was het alweer bingo voor de Puerto Ricaan. Uit de Wrapped-lijst, de jaarlijkse terugblik van de Zweedse streaminggigant Spotify, bleek dat Bad Bunny wereldwijd de meest gestreamde mannelijke artiest van 2020 was. De Amerikaanse Billie Eilish voert voor het tweede jaar op rij de ranking van populairste vrouwelijke artiest aan.

8,3 miljard streams Songs van Bad Bunny werden dit jaar al 8,3 miljard keer gestreamd via het Zweedse Spotify.

Muziekliefhebbers streamden de voorbije maanden zo'n 8,3 miljard nummers van Bad Bunny. 'YHLQMDLG' is het meest gestreamde album van het voorbije jaar. Nog maar een week geleden bracht Bad Bunny onverwacht een nieuw album uit, 'El Ultimo Tour del Mundo'. De eerste single daaruit, 'Dakiti', heeft het intussen al geschopt tot de meest gestreamde song ter wereld.

Het gaat hard voor Bad Bunny, die vorig jaar nog op de vijfde plaats strandde in de ranglijsten van 's werelds meest gestreamde artiesten. Opvallend, ook de Colombiaanse reggaetonster J. Balvin stootte dit jaar door naar de top vijf van Spotify.

Dat is niet geheel toevallig. De voorbije maanden is Latijns-Amerika uitgegroeid tot een van de snelst groeiende markten voor de Zweedse streamingreus. Uit de derdekwartaalcijfers die het bedrijf eind oktober publiceerde, bleek dat het aantal maandelijks actieve gebruikers in Latijns-Amerika met 30 procent was gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. De regio is nu goed voor 22 procent van alle maandelijkse actieve gebruikers van Spotify en is nu bijna even belangrijk als de VS (25 procent). Europa, met 34 procent van alle actieve gebruikers, geldt nog altijd als de belangrijkste markt voor Spotify.

De voorbije maanden is Latijns-Amerika uitgegroeid tot een van de snelst groeiende markten voor de Zweedse streamingreus Spotify.

Veel Latijns-Amerikaanse reggaeton, een mix van reggae, salsa en hiphop, valt er niet te horen in de lijst van Spotify met meest gestreamde artiesten in België. In ons land prijkt de Canadese rapper The Weeknd, die eind vorig jaar de monsterhit 'Blinding Lights' scoorde, bovenaan de ranking. Billie Eilish staat op de tweede plaats, het brons gaat naar de eveneens Canadese rapper Drake.

Povere vergoeding

De voorbije maanden zag Spotify zijn gebruikersaantal wereldwijd stevig de hoogte ingaan. Eind oktober klokte het streamingbedrijf af op 320 miljoen maandelijks actieve gebruikers, 18 procent meer dan begin dit jaar. 144 miljoen klanten zijn bereid te betalen om songs te streamen, 16 procent meer dan rond Nieuwjaar.

Voor de Bad Bunny's, Billy Eilish'en en Drakes van deze wereld die miljoenen streams binnenhalen, is het groeiende succes van Spotify lang geen slecht nieuws. Maar of ook andere, minder alomtegenwoordige muzikanten die het met een pak minder streams moeten stellen dat meteen in hun portemonnee voelen is een andere vraag. Analisten berekenden onlangs dat Spotify amper 0,00318 dollar betaalt per stream. Geen wonder dat almaar meer muzikanten, die in dit 'año maldito' ook nog eens hun concertinkomsten zagen wegvallen, erop aandringen dat Spotify hen meer moet betalen in de toekomst.