Barco krijgt groeimotor niet aan de praat

STIJGT OF DAALT DE OMZET?

Barco rapporteert over het derde kwartaal een 2,6 procent hogere omzet van 248,7 miljoen euro. Vreemd, want over het derde kwartaal van 2017 boekte de groep een omzet van 266,7 miljoen.

Barco heeft echter voor de vergelijkbaarheid de cijfers van 2017 herberekend alsof de Chinese joint venture in digitale cinema ook toen al niet meer in de rekeningen zakt. Eerder dit jaar bracht Barco namelijk haar belang terug van 58 tot 49 procent, waardoor de omzetcijfers vanaf 1 juli 2018 niet langer in de rekeningen zitten.

Er is alleen nog een lijntje met de winstbijdrage van de joint venture onderaan de resultatenrekening. En dat scheelt een slok op de borrel. Over het derde kwartaal van 2017 zakt de herberekende omzet met 24 miljoen naar 242,5 miljoen.

Barco raamde eerder al dat de deconsolidatie 40 miljoen uit de omzet voor heel boekjaar 2018 zou weggommen. Dat lijkt nog voorzichtig geraamd, want alleen al over het eerste halfjaar was die 40 miljoen bereikt (458 in plaats van 498 miljoen omzet).