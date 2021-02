Belegger stort zich op Chinese bioscoopaandelen

De beurs van Hong Kong hervatte dinsdag de handel na het lange nieuwjaarsweekend. De opvallendste stijger op de eerste handelsdag van het 'jaar van de os' is bioscoopuitbater Imax China Holding, dat tijdens de handelsdag tot 88 procent hoger spurtte (zie grafiek). Stevige winst was er ook onder meer voor de filmstudio Alibaba Pictures Group.

De reden? De bioscoop is tijdens de pandemie duidelijk iets te vroeg dood verklaard. Maoyan Entertainment, de belangrijkste verkoper van onlinetickets, meldde dat er over de eerste vijf dagen van het Chinese nieuwjaar voor 5,7 miljard renminbi (730 miljoen euro) tickets verkocht zijn, een stijging met 33 procent tegenover een jaar eerder.

Volgens de eerste voorlopige data heeft China de Verenigde Staten onttroond als belangrijkste bioscoopmarkt ter wereld: Maoyan raamt dat de verkoop van cinematickets in China vorig jaar omgerekend 3,1 miljard dollar opleverde . Dat is een daling met twee derde tegenover 2019, maar méér dan de traditionele Amerikaanse marktleider.

In de Verenigde Staten bleef de 'box office' volgens een raming van Hollywood Reporter over 2020 steken op 2,3 miljard dollar, door de langdurige sluiting van grote ketens als AMC en Hollywood-studio's die blockbusters ofwel uitstelden ofwel rechtstreeks bij de kijker thuis uitbrachten .

De heropleving van de Chinese markt is een opsteker voor Barco, een belangrijke leverancier van projectoren op de Chinese bioscoopmarkt. 'We zien de eerste positieve signalen in China', zei Jan De Witte, CEO van de beeldvormingsgroep, in oktober al.