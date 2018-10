Belgisch-Frans trio neemt ‘Brusselse Pixar' over

De Brusselse animatiestudio nWave komt in handen van een trio investeerders die er naar eigen zeggen een ‘wereldmerk’ willen van maken.

De studio, in 1994 opgericht door Ben Stassen, Caroline van Iseghem en Eric Dillens, zou je kunnen bestempelen als de Belgische tegenhanger van de succesvolle Disney-dochter Pixar. Het bedrijf maakte aanvankelijk 3D-films voor pretparken en musea, maar besliste in 2006 om zich te specialiseren in 3D-geanimeerde langspeelfilms.

De grootste successen van nWave waren Sammy (bijna 12 miljoen bezoekers en een recette van 100 miljoen dollar) en ‘Fly me to the Moon’ (43 miljoen dollar). In totaal produceerde nWave, onder leiding van regisseur Stassen, acht films die wereldwijd 300 miljoen dollar aan filmtickets opbrachten.

Drie partners

De filmbusiness is een kapitaalintensieve en risicovolle onderneming. Daarom ging nWave voor zijn verdere groei op zoek naar financiële versterking.

Die vindt het met de intrede van de vennootschap Next Wave, die een kapitaal heeft van 2,63 miljoen euro. Achter Next Wave gaan drie partners schuil: de Franse groep MZM, de Belga-groep (via zijn taxshelterfonds Belga Film Fund) en het Waalse overheidsfonds Wallimage Entreprises.

18 miljoen De filmstudio uit Vorst, die 120 werknemers telt, zag zijn omzet vorig jaar klimmen van 16 naar 18 miljoen euro.

MZM en nWave kennen elkaar goed: MZM werd opgericht door ex-producent Matthieu Zeller van Canal+, dat tot vorig jaar nog een belang van 49 procent aanhield in nWave. Canal+ verkocht zijn aandelen toen aan de drie oprichters, maar nu nemen Zeller en zijn partners dus de fakkel over. Via Next Wave kopen ze meteen een controlebelang van 51 procent.

Zeller wordt de nieuwe CEO en co-voorzitter naast Eric Dillens. De andere twee oprichters blijven actief in de studio, waarbij Stassen het productiewerk op zich neemt en van Iseghem instaat voor het zakelijke beheer.

Ambitieus

'Dankzij deze samenwerking kunnen we de activiteiten van nWave bestendigen en ambitieuzere projecten financieren', zeggen de investeerders, die voor minstens vijf jaar aan boord beloven te blijven.

Hoe het bedrijf volgend jaar zal presteren, zal in grote mate afhangen van het succes van zijn nieuwe productie ‘The Queen’s Corgi’, het verhaal van een koninklijke hond die verloren loopt en tijdens zijn zoektocht naar huis veel leert over andere honden en over zichzelf.

De film, die in het voorjaar uitkomt, werd al in 60 landen verkocht en genereert heel wat verwachtingen op sociale media, waar de trailer al ruim 20 miljoen keer bekeken werd.