Belgische bedrijven halen voor 20 miljoen WK-opdrachten binnen

Elf Belgische industriële en technologische bedrijven vergezellen de Rode Duivels op hun tocht naar Rusland.

Het is aftellen naar het WK, niet alleen voor de Rode Duivels en hun supporters, ook voor een heel aantal Belgische bedrijven. ‘Het WK is een prachtige internationale etalage’, zegt Marc Lambotte, de CEO van de technologiefederatie Agoria.

De opdrachten voor de Belgische bedrijven zijn goed voor 15 tot 20 miljoen euro, blijkt uit een round-up van Agoria Sports and Entertainment Technology Club.

Sommige ondernemingen zijn dochters van grotere buitenlandse spelers, zoals Rockfon, de akoestische afdeling van het Deense isolatiebedrijf Rockwool. NEP Belgium is de Belgische vestiging van een grote Amerikaanse leverancier, en Grassmaster Solutions is een onderdeel van de Franse vloerbekledingsreus Tarkett.

Toch zijn de meeste hofleveranciers van het WK op en top Belgisch. Sommige zijn oude bekenden, zoals het beeldproductiebedrijf EVS of de Limburgse tentenspecialist Veldeman. Wij stellen drie minder bekende aan u voor.

Wollux: vlaggen Rode duivels

Wollux uit Moeskroen is gespecialiseerd in de productie van vlaggen (nationale vlaggen, reclamevlaggen) en spandoeken voor promotionele doeleinden en grote evenementen. Het boekte vorig jaar 16 miljoen euro omzet. ‘Dit jaar leveren we de vlaggen, spandoeken, tapijten en ander promomateriaal van de Rode Duivels’, zegt CEO Jurgen Arnaut. ‘Dat doen we in opdracht van de Belgische Voetbalbond, maar ook van bedrijven die leveren aan de organisatie van het WK. We leveren geen vlaggen rechtstreeks.’

‘Het WK maakt onze jaaromzet niet, maar het is wel een evenement dat zwaarder weegt dan de andere.’

Wollux werd in 1946 opgericht door de familie Leroo en kwam in 2007 deels in handen van Koramic, het investeringsvehikel van de West-Vlaamse ondernemer Christian Dumolin.

WNM: micro’s en intercoms

Dit Luikse bedrijfje regelt de opnamemicro’s in twaalf stadions in Rusland en verzorgt de audiocaptatie.

WNM levert bovendien de volledige draadloze intercomoplossing, bijvoorbeeld tussen de cameramensen en de regie en levert ook de geluidstechnici om het internationale signaal door te geven aan de tv-stations in de hele wereld. Een derde van de 1,5 miljoen euro omzet die het bedrijf dit jaar zal draaien, komt van het WK in Rusland. ‘Gelukkig is er elk even jaar een groot sportevenement waarvoor we worden gevraagd’, zegt Maxime Van Gorp. ‘Maar toegegeven, in de oneven jaren valt onze omzet wat terug.’

Expoline: vanishing spray

De vanishing spray waarmee scheidsrechters op het WK het muurtje in het gareel houden, komt uit Limburg. Twee jaar geleden kreeg Expoline internationale faam toen de spray geïntroduceerd werd op het EK voetbal.

Ook de bijbehorende holsters voor scheidsrechters komen van de kmo. Het bedrijf uit Tessenderlo, dat 3 miljoen euro omzet draait en 15 werknemers heeft, is in 1992 is opgericht door Raf Bogaerts en zijn broer als producent van de belijningsverf voor voetbalvelden. Via zijn webshop voetbalmateriaal.com levert Expoline voetbalattributen aan 80 procent van de Belgische voetbalverenigingen. Ook in Nederland, Frankrijk, Engeland en Spanje heeft Expoline klanten, waaronder topclubs als Atletico Madrid, Olympique Lyon en Manchester City.

Nog acht WK-bedrijven

En deze acht maken het Belgisch bedrijfselftal op het WK compleet:

EVS (Luik): videoproductie voor de herhaling en de slow motion van matchbeelden.

Grassmaster Solutions (Dendermonde): hybride grasmatten (100 miljoen natuurlijke grassprieten versterkt met 20 miljoen kunstgrassprieten).

Lancer Europe (Zaventem): tapinstallaties en andere drankinstallaties.

NEP Belgium (Rotselaar): 130 hogeresolutiecamera’s en 128 werknemers in zes stadions.

Rockfon (Wijnegem): akoes tische panelen in zeven sta dions, de nieuwe opleidingsbasis, het perscentrum en hotels.

Telelingua (Ukkel): vertalingen voor communicatieprojecten voor bedrijven die verbonden zijn met het WK.

Veldeman (Bree): bouwde naast het Luzhniki-stadion 8.000 m² tijdelijke gebouwen.

Vergokan (Oudenaarde): kabeldraagsystemen en vloergoten.