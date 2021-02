Belgische cinema's waarschuwen: '1.250 banen op het spel'

De Belgische bioscoopsector vraagt dringend steun. Door de coronacrisis zijn 1.250 banen bedreigd, zegt de Federatie van Cinema's van België (FCB) in een open brief aan verschillende ministers, ondertekend door 113 spelers uit de bioscoopsector.

De coronacrisis heeft volgens de FCB 'catastrofale gevolgen' voor de Belgische bioscopen, die in totaal al 6,5 maanden hun deuren moesten sluiten. 'De economische gevolgen zijn dramatisch: veel directe en indirecte arbeidsplaatsen worden bedreigd, terwijl de sector zich al in een kwetsbare positie bevond', benadrukt Thierry Laermans, de secretaris-generaal van de FCB.

In totaal ontvingen de bioscopen in België 3 miljoen euro steun. Te weinig, zegt de FCB. 'De Franse bioscopen ontvingen ongeveer 125,8 miljoen euro, in Nederland werd 55 miljoen euro ter beschikking van de sector gesteld en in Duitsland loopt dat cijfer op tot 90 miljoen euro', zegt Laermans.