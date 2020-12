Belgische festivalexpert bouwt mee aan Duitse vaccinatiecentra

PRG, de wereldleider in technische ondersteuning van evenementen, levert verlichting, schermen en netwerken voor twee vaccinatiecentra in Berlijn.

Duitsland besliste een maand geleden dat de vaccinatie tegen Covid-19 in 60 vaccinatiecentra zal gebeuren. De deelstaat Berlijn is al begonnen met het opzetten van twee van die tijdelijke dorpen in expohallen.

De vaccinatiecentra worden vanuit ons land uitgerust met technische infrastructuur voor verlichting, geluid, video en internet. Leverancier is PRG België, onderdeel van de multinational Production Resource Group (3.000 werknemers), die marktleider is in apparatuur voor grote evenementen zoals Rock Werchter en Tomorrowland, autosalons, musicals, modeshows en bedrijfsevenementen.

PRG zag afgelopen zomer in ons land 15 festivals door zijn neus geboord. Het gros van de ruim 100 Belgische werknemers werd op tijdelijke werkloosheid gezet. Het Duitse contract is heel welgekomen voor Tom Van Hemelryck, CEO van PRG Centraal-Europa die naast ons land, Nederland, Frankrijk en Spanje overziet. ‘De opbouw in Berlijn is deze week begonnen. In januari moet alles klaar zijn’, zegt hij.

België?

Staan hier soortgelijke dorpen in de steigers? Premier Alexander De Croo (Open VLD) zegt dat er een ‘concreet’ plan op tafel ligt om de vaccinaties op 5 januari te beginnen. Mogelijk gebeurt de prik in de bestaande test- en triagecentra.

De openbare aanbesteding, de logistieke en technische planning en de testfase vragen heel wat tijd. Tom Van Hemelryck CEO PRG Centraal-Europa

Waarom richt Duitsland afzonderlijke vaccinatiecentra op? Van Hemelryck: ‘Bij vaccinatie heb je verschillende zones nodig voor het intakegesprek, de vaccinatie en de uitstroom - na de spuit mag je, voor opvolging, niet onmiddellijk naar huis.'