Belgische start-up gaat hockeyspelers tracken

Het Gentse Pozyx installeerde zijn technologie al in koeienstallen en autofabrieken, en heeft nu ook een deal op zak om hockeyspelers van de Europese topteams op het veld te tracken.

Pozyx heeft afgelopen weekend een samenwerking gesloten met de Europa Hockey League (EHL). Dat is een hockeycompetitie tussen Europese topteams, vergelijkbaar met de Champions League in het voetbal. De wedstrijden worden gebundeld in enkele korte periodes en op een beperkt aantal locaties.

De velden voor die wedstrijden en de spelers in actie zullen voortaan uitgerust worden met trackingsystemen van Pozyx. ‘Hockey is een leuke sport, maar het gaat enorm snel, veel sneller dan voetbal en is daardoor soms moeilijk te volgen. Met onze technologie zullen trainers, commentatoren en fans in real time inzicht krijgen in het spel. Het zal een meer dynamische beleving opleveren’, aldus Michael Van De Velde, verkoopverantwoordelijke bij Pozyx.

‘Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn de evolutie van het loopvermogen en de acceleratiekracht van elke speler te volgen, of de looplijnen te analyseren, en statistieken zoals het aantal afgelegde kilometers te raadplegen.’ Pozyx ziet het contract slechts als een eerste stap in de hockeywereld en ziet ook potentieel in het hockeygekke Nederland.

De spin-off van de UGent maakt in zijn oplossingen gebruik van ultra-wideband. Dat is een nog vrij nieuwe draadloze technologie om posities tot op 10 centimeter nauwkeurig te bepalen. Het is daarmee fijner afgesteld dan gps-technologie, en is ook toepasbaar in binnenruimtes waar het preciezer werkt dan bluetooth of wifi.

BMX, koeien en Airbus

De start-up is wereldwijd actief en heeft al meer dan 3.000 systemen afgeleverd. Denk daarbij aan ijshockeyterreinen in Canada en ‘enkele zeer grote namen’ uit de voetbalwereld die het intern op training gebruiken. Op het jongste wereldkampioenschap BMX maakte Pozyx het mogelijk de hoogte van een sprong te meten.

Pozyx is bovendien zijn plaats aan het veroveren in de luchtvaart-, automobiel- en landbouwindustrie. Onder andere Airbus en Honda gebruiken Pozyx om de assemblagelijnen te optimaliseren. Grote rundveebedrijven proberen met locatiebepaling en bewegingen van hun dieren om ziektes te voorspellen en preventief te werk te gaan. En ArcelorMittal zet het in om logistieke processen met vorkheftrucks te verbeteren.