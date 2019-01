Betcenter mikt op 100 Belgische gokkantoren tegen 2020

Betcenter Group, opgericht door de Turkse Belg Seydi Tekin, neemt 7 gokkantoren van Tipwin over en investeert volop in bakstenen. 'De emoties in onze kantoren kan je online niet nabootsen.'

Betcenter Group groeit als kool. Wat tien jaar geleden begon met één kantoortje voor sportweddenschappen in Beringen is uitgegroeid tot een groep met 48 eigen gokkantoren en een 40-tal in franchise.

3,5 miljoen Investering Betcenter investeert 3,5 miljoen euro in de overgenomen Tipwin-gokkantoren.

De jaaromzet bedroeg vorig jaar ongeveer 125 miljoen euro, terwijl de nettowinst in het boekjaar 2017 uitkwam op 2,7 miljoen euro. Betcenter legt zich honderd procent toe op sportweddenschappen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ladbrokes - de nummer 1 in de Belgische goksector - dat ook actief is in onder andere paardenrennen en online casinospelen. Maar in zijn domein is Betcenter de grootste van Vlaanderen.

'En sportweddenschappen, dat is eigenlijk 95 procent voetbal en de rest wat tennis, basket en hockey. Veldrijden of wielrennen kan in België ook populair zijn, maar de sport leent zich niet echt tot weddenschappen.'

Wetgeving

Het bedrijf start het nieuwe jaar meteen met een overnamedeal, de vierde in twee jaar tijd. Het neemt zeven kantoren over van Tipwin. 'We zijn in volle expansie. We zijn op overnamepad', zegt commercieel directeur Wim Cox. 'We willen het aantal eigen kantoren verdubbelen tot 100 tegen eind volgend jaar.'

Er komen nog overnamekansen. De wetgeving wordt strenger, waardoor ondernemers met een beperkt aantal kantoren het moeilijk krijgen. Wim Cox Betcenter

Een evidente opdracht wordt dat niet. De wetgeving verbiedt nieuwe gokkantoren. Het toegelaten maximum van 600 in België is bereikt. Overnames zijn de enige manier om uit te breiden. 'Er komen kansen', klinkt het. 'De wetgeving wordt strenger, waardoor ondernemers met een beperkt aantal kantoren het moeilijk krijgen. Er ligt nu een nieuw wetsontwerp voor kansspelen op tafel, dat de nodige investeringen in de sector met zich mee zal brengen.'

Rode Duivels

De aangekochte Tipwin-kantoren krijgen een grondige facelift en worden omgebouwd naar het Betcenter-concept, goed voor een investering van 3,5 miljoen euro. Dat het bedrijf zwaar in bakstenen investeert, is opmerkelijk, omdat online gokken steeds populairder wordt. Zo steeg de Belgische markt voor online sportweddenschappen tussen 2014 en 2016 met 33 procent. Maar ook de offlinemarkt is gestegen (+6,5%). 'De sportsector is aan het groeien. Vorig jaar hebben we daarbij nog eens het effect van de Rode Duivels op het WK voetbal gehad', zegt Cox.

Emoties

In het weekend zitten er meestal wel 50 mensen naar de wedstrijden te kijken en te discussiëren. Het leuke is dat iedereen denkt dat hij de beste trainer is. Die emotie en die spanning tekenen voor dat tikkeltje extra in onze kantoren. Wim Cox Commercieel directeur Betcenter

Hoewel Betcenter ook online actief is, blijven de gokkantoren centraal in de strategie. 'Online kan je exact dezelfde weddenschappen plaatsen, maar de beleving in onze kantoren kan je niet nabootsen. In het weekend zitten er meestal wel 50 mensen naar de wedstrijden te kijken op de schermen en te discussiëren. Het leuke is dat iedereen denkt dat hij de beste trainer is. Die emotie en die spanning tekenen voor dat tikkeltje extra in onze kantoren.'