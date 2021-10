Biedstrijd rond Bowie kan erfgenamen 200 miljoen opleveren

In hun steeds koortsachtigere zoektocht naar lucratieve muziekrechten hebben grote investeerders hun zinnen gezet op de songcatalogus van David Bowie. Die wordt op 200 miljoen dollar of 172 miljoen euro geschat.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times zijn de erfgenamen van de in 2016 overleden David Bowie volop aan het onderhandelen over de verkoop van de muziekrechten op de volledige catalogus van de 'Thin white duke'.

Meerdere partijen hebben zich aangeboden, maar de gesprekken zitten in een vergevorderd stadium, schrijft de krant. Mogelijk komt zelfs binnen enkele weken een deal uit de bus.

De grote interesse voor Bowies oeuvre hoeft niet te verbazen. Nummers als 'Rebel Rebel', 'Life on Mars?', 'Sound & Vision' of 'Ziggy Stardust' worden al decennia op de radio gedraaid, in films of tv-series gebruikt of ingezet voor reclamecampagnes. De potentiële overnemers verwachten dat dat nog een tijd zo blijft. Wie de rechten op Bowies muziek in handen heeft, ziet zich allicht verzekerd van een stabiele stroom van inkomsten.

Bij leven was Bowie er zelf niet vies van zijn muziek in te zetten voor reclamecampagnes. De investeringsmaatschappijen die op zijn catalogus inzetten, hopen nu hetzelfde te kunnen doen.

Een akkoord over de songcatalogus zou de tweede grote deal in korte tijd betekenen voor de erven Bowie. Naast de auteursrechten voor songs zijn er ook copyrights voor de eigenlijke opnames van die liedjes. Midden september sloten Bowies nabestaanden - zijn tweede echtgenote Iman en zijn twee kinderen - daar al een deal over met de Amerikaanse platenreus Warner Music.

Nu de muziekindustrie herleeft dankzij de doorbraak van streamingdiensten als Spotify is een ware goudkoorts uitgebroken op de markt voor muziekrechten. Grote investeringsmaatschappijen zien die rechten als een lucratief alternatief voor klassieke beleggingen die door de lage rente niets meer opleveren.

Oude rockers cashen

En door die groeiende interesse achten steeds meer oudere rockers en popsterren de tijd rijp om te cashen op hun catalogus. Onder meer Bob Dylan, Neil Young, Paul Simon, Stevie Nicks, Fleetwood Mac en Blondie deden de voorbije maanden voor ettelijke miljoenen al dan niet gedeeltelijk afstand van de rechten op hun songs.

De markt voor muziekrechten werd enkele jaren geleden opengebroken door Hipgnosis, het fonds van de Canadese rockveteraan Merck Mercuriadis. Maar ook Warner Music en Universal tonen zich grote slokoppen. Universal ging vorig jaar nog aan de haal met de songcatalogus van Bob Dylan.