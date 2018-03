Bioscoopbezoek toont bescheiden groei

De Belgische cinema's verkochten vorig jaar 147.237 tickets meer dan in 2016. Goed voor een lichte groei van 0,8 procent.

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) is ervan overtuigd dat series- en filmbibliotheken als die van Netflix, Telenet en Proximus en de cinema's naast elkaar zullen blijven bestaan. 'Op voorwaarde dat de bioscopen investeren in beleving en vernieuwing.'

De Croo mocht op de jaarlijkse round-up van de Belgische bezoekcijfers de populairste film, 'Beauty & the Beast' (768.538 tickets), in de bloemetjes zetten. 'Ik heb twee jonge kinderen die het gewoon zijn thuis een film te kijken wanneer ze het willen. Maar ze merken dat een bezoek aan de cinema een andere beleving is.'

In die 'unieke filmbeleving' investeerden de Belgische cinema-uitbaters afgelopen jaar. In het comfort van de zalen (bv. duozetels en vip-rooms) en in de modernisering van de projectie en het geluid. Denk aan 3D, 4DX - bewegende zetels en weerselementen in de zaal - en immersief geluid.

De Belgische cinema's verloren sinds 2006 4,3 miljoen bezoekers, goed voor een daling van 18 procent.

De vernieuwde zalen en een betere line-up van films trokken vorig jaar iets meer bezoekers dan in 2016: 147.237, goed voor een groei van 0,8 procent. In 2016 was er nog een daling van 8 procent door de sportzomer, het warme weer en een zwak filmaanbod.

De lichte groei van het aantal bezoekers tot 19,55 miljoen deed de boxoffice of omzet stijgen van 148 tot 161 miljoen euro. De Amerikaanse films trokken het gros van de bezoekers en tekenden voor 76 procent van de boxoffice.

De 45 Belgische films, waaronder 'Het tweede gelaat' en 'Bigfoot junior', trokken iets meer dan 8 procent van de omzet naar zich toe, goed voor 13,6 miljoen en iets minder dan in 2016 (14,2 miljoen euro). De nieuwste van FC De Kampioenen - die nu nog loopt - was het meest in trek, ook al kwam hij maar op 20 december in de zalen.

De gemiddelde prijs per ticket ging van 7,63 naar 8,23 euro. Extra zetelcomfort of films in 3D of 4DX komen met een meerprijs.

Kwart minder

Sinds 2006 verloren de Belgische cinema's 4,3 miljoen bezoekers, goed voor een daling van 18 procent. Kinepolis, marktleider met 44 procent marktaandeel, zag zijn aantal verkochte tickets in die periode met 20 procent afkalven, de concurrenten maar met 16 procent.