'Blackstone verkoopt Belgische Center Parcs-domeinen'

Zeven Europese vakantieparken van Center Parcs, waaronder die in Peer en Lommel, veranderen van eigenaar voor ongeveer 1 miljard euro.

De gesprekken hebben betrekking op zeven vakantieparken waarvan Blackstone eigenaar is, maar die uitgebaat worden door Pierre & Vacances. Twee van de parken, Center Parcs Erperheide (Peer) en Vossemeren (Lommel), bevinden zich in België. De andere zijn Duits en Nederlands.

Investeringsprogramma

Eerder dit jaar kondigde Blackstone een investeringsprogramma van 200 miljoen euro aan om het vastgoed, zwembaden en attracties in de parken op te frissen. 60 miljoen euro was bestemd voor de Belgische parken. Bovendien werd de leasingovereenkomst met Pierre & Vacances voor de zeven parken met 15 jaar verlengd, wat door sommigen al als een voorbode van een verkoop werd beschouwd.

Blackstone kocht de parken in 2006 voor 630 miljoen euro. Center Parcs baat in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk in totaal 24 parken uit.