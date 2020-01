Blockbusters lokken flink meer Belgen naar de cinema

'The Lion King' was dit jaar de populairste film in de Belgische cinema's, gevolgd door 'Frozen 2' en 'Joker'.

De Belgische cinema's verkochten vorig jaar 750.000 meer tickets dan het jaar ervoor. 'The Lion King', 'Frozen 2' en 'Joker' waren de populairste films. De vierde F.C. De Kampioenen was de best bezochte Belgische film.

Het bioscoopbezoek in ons land zat vorig jaar 4 procent in de lift, goed voor 750.000 meer tickets tot een totaal van zowat 19,5 miljoen. Voor het vierde jaar op rij blijft het aantal bezoekers wel onder de symbolische grens van 20 miljoen.

In tegenstelling tot in 2018 (4% minder bezoekers) - met het zomer en het WK Voetbal - was er vorig jaar een sterke line-up met heel wat blockbusters. 'Er was veel diversiteit: horror, thrillers, scifi, superhelden- en familiefilms', zegt Thierry Laermans, secretaris van de Federatie van Belgische Cinema's.

'The Lion King', 'Frozen 2' en 'Joker' vielen het meest in de smaak. De eerste en enige Belgische film in de top 20 van meest bezochte films is 'F.C. De Kampioenen 4' op plaats 16, al kwam die prent pas uit in de kerstperiode.

De box office of omzet (uit filmtickets) steeg sneller dan het aantal tickets, met 7 procent tot zowat 171 miljoen euro. Anders gezegd: de gemiddelde ticketprijs zat in de lift, van 8,5 naar 8,8 euro. In 2017 ging het om 8,2 procent. Die groei vloeit voort uit de duurdere tickets voor 3D-films, 4DX en loveseats - technologie en comfort waar de cinema's de afgelopen jaren volop in investeerden.

Jonge bezoekers

Om eventuele pijnpunten aan te pakken lanceerde de cinemasector in mei een rondvraag bij zijn bezoekers. Daaruit blijkt voorlopig dat een kleine 60 procent jonger is dan 35. Dat is meer dan in Frankrijk, een populair cinemaland, waar de jongeren goed zijn voor de helft van de bezoekers. Het doet Laermans de toekomst rooskleurig inzien. 'We hebben de jongere generatie teruggewonnen. Wie op jonge leeftijd naar de cinema 'leert' gaan, keert sneller terug.'

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna zeven op de tien Belgen met de auto naar de cinema gaan. 17 procent gebruikt het openbaar vervoer.

Marktleider Kinepolis