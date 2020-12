Bob Dylan verkoopt volledige songcatalogus

Het Amerikaanse icoon casht allicht honderden miljoenen door de rechten op zijn volledige songcatalogus te verkopen aan de muziekgigant Universal.

De 79-jarige Dylan, die vier jaar terug ook de Nobelprijs voor literatuur ontving, schreef de voorbije zestig jaar een catalogus van ruim 600 songs bij elkaar. De rechten op klassiekers zoals 'Blowin' in the Wind', 'Like a rolling stone' of 'Tangled up in blue' komen nu in handen van Universal Publishing Group, dat grotendeels in handen is van het Franse conglomeraat Vivendi .

300 miljoen waarde songCacatalogus Volgens mediaberichten wordt Dylans volledige songcatalogus geschat op 300 miljoen dollar.

Hoeveel Dylan uitbetaald krijgt voor de rechten op zijn songs is niet bekendgemaakt. Maar volgens waarnemers zal het allicht om honderden miljoenen dollars gaan. Nog maar een week terug verkocht Fleetwood Mac-songschrijfster en -zangeres Stevie Nicks eveneens de rechten op haar songs. Nicks' catalogus werd toen op zo'n 100 miljoen dollar geschat. Die van Dylan is daar wellicht een veelvoud van waard: volgens de Amerikaanse krant The New York Times gaat het om 300 miljoen dollar.

Booming business

De megadeal die Dylan nu heeft afgesloten met Universal zet nog eens in de verf wat voor een booming business muziekrechten wel zijn geworden. Concerten en andere live-evenement buiten beschouwing gelaten kunnen muzikanten op drie manieren geld verdienen met de liedjes die ze componeren: door hun songs te verkopen via winkels of downloadplatforms, via roalty's die ze ontvangen als hun muziek in publieke ruimtes wordt gespeeld, of als hun muziek wordt gebruikt in reclame, videospelletjes of films.

Door de opkomst van streamingdiensten en de coronacrisis - die de hele evenementensector wereldwijd heeft lamgelegd - zien investeerders plots veel meer brood in publicatierechten.

Dylan veroorzaakte de voorbije jaren al meermaals enige ophef door zijn songs te koppelen aan reclamecampagnes rond het lingeriemerk Victoria's Secret of een automerk als Chrysler. Kon niet, vonden de folkpuristen die Dylan nog altijd als een protestzanger beschouwen.

'When the deal goes down' uit 2006. Dankzij een nieuwe deal heeft Dylan dit jaar allicht 300 miljoen verdiend aan zijn songcatalogus

Lange tijd waren muziekrechten allesbehalve hip in de business, omdat bedrijven dachten dat er meer geld te verdienen was aan albumverkoop en concerten.

Maar door de opkomst van streamingdiensten en de coronacrisis - die de hele evenementensector wereldwijd heeft lamgelegd - zien investeerders plots veel meer brood in publicatierechten. Ze zien daarin een alternatief voor klassieke beleggingen, die veel minder opleveren in deze tijden van lage rente.