Bob Iger, de Disney-CEO die Netflix het vuur aan de schenen legt

‘De gevestigde orde slaat terug.’ Zo verwoordden waarnemers de komst van Disney+, het streamingplatform van de gelijknamige media- en entertainmentreus, verwijzend naar de Star Wars-episode ‘The Empire Strikes Back’. Voor hetzelfde geld hadden ze het over Disney-CEO Bob Iger, die liefst 50 jaar ervaring in de strijd gooit.

Voor het eerst in de geschiedenis neemt een traditionele speler als Disney het op tegen nieuwkomers uit de techwereld. En Disney sláát terug, bleek deze week. Bij de lancering in de VS en Canada kon Disney+ deze week meteen uitpakken met 10 miljoen abonnees. Die kunnen grasduinen in de rijke catalogus van Disney-klassiekers, Pixar-animatiefilms, Star Wars- en Indiana Jones-sequels en de avonturen van de Marvel-helden. Ter vergelijking: pionier en marktleider Netflix deed vier jaar over zijn eerste 10 miljoen klanten en telt ongeveer 135 miljoen ‘leden’.

De schatkist aan personages - gaande van Mickey Mouse en Spiderman over Darth Vader en Luke Skywalker tot Nemo (‘Finding Nemo’) en Woody (‘Toy Story’) - maakt van Disney+ een te duchten uitdager van Netflix. De inlijving van heel wat die figuren is de verdienste van Iger.

Vrij snel nadat hij in 2005 Michael Eisner was opgevolgd als CEO begon hij de overnames aan elkaar te rijgen. In 2006 kocht hij Pixar voor 7,4 miljard dollar, in 2009 Marvel Entertainment (4 miljard), in 2012 Lucasfilm (4 miljard). Midden vorig jaar nam hij 21st Century Fox over van mediatycoon Rupert Murdoch voor het astronomische bedrag van 71 miljard dollar.

Iger heeft zowat alle watertjes van de media doorzwommen. ‘Ik wist al heel vroeg wat ik wilde worden: Walter Cronkite’, zei hij ooit, verwijzend naar het legendarische nieuwsanker uit de jaren vijftig en zestig.

Weerman

Nadat hij in 1970 enkele maanden weerman was geweest, vond hij dat hij ‘de mensen genoeg slecht nieuws had verteld’ en ging de New Yorker aan de slag bij de zender ABC. In 1993 en 1994 werd hij voorzitter van ABC Network Television Group, die hij twee jaar later bij The Walt Disney Company binnenloodste.

Iger is de oppermachtige CEO en sinds 2012 ook voorzitter van het iconische bedrijf. Het media- en entertainmentimperium met een omzet van bijna 60 miljard dollar heeft behalve productiestudio’s en tv-netwerken ook pretparken, hotels, winkels en cruiseschepen onder zijn vleugels.

En nu dus ook een streamingdienst. De strijd om de comakijker, die wordt uitgevochten met Netflix, HBO Max (eigendom van Time Warner/AT&T en bekend van ‘Game of Thrones’), Apple+ (begin deze maand gelanceerd) en Amazon Prime, wordt waarschijnlijk het laatste wapenfeit van Iger. Maar dan wel een op het scherpst van de snee. Iger stapte in september op uit de raad van bestuur van Apple. En Netflix is niet langer welkom als adverteerder op de tv-netwerken ABC of Freeform van The Walt Disney Company, goed voor 100 miljoen dollar aan minderinkomsten per jaar.

Eigenlijk was Iger van plan dit jaar al te vertrekken bij Disney. Hij speelde met de idee zich voor de Democratische Partij kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2020. De tv-ster Oprah Winfrey riep al meteen dat ze als minister in zijn regering wou stappen. Door het nakende titanengevecht tekende hij bij tot 2021. Het zal hem ongetwijfeld een veelvoud opleveren van de 65,6 miljoen dollar (58 miljoen euro) aan loon en bonussen die hij vorig jaar opstreek.