‘Bod op casino-imperium Caesars'

De snelgroeiende Amerikaanse casinogroep Eldorado brengt volgens Bloomberg een bod van 8,7 miljard dollar uit op Caesars Entertainment, eigenaar van het iconische Vegas-casino Caesars Palace.

Volgens een goed ingelichte bron gaat Eldorado een bod in aandelen en contanten uitbrengen ter waarde van 13 euro per aandeel. Inclusief de overname van schulden gaat het om een deal van ongeveer 18 miljard dollar (15,8 miljard euro). De megadeal in de goksector zou later op maandag officieel worden aangekondigd.

Het overnamebod houdt een premie van 30 procent in tegenover de slotkoers van Caesars op vrijdag. Het gokbedrijf staat al een tijdje onder druk van zijn activistische aandeelhouder Carl Icahn, die volgens data van Bloomberg ook de grootste aandeelhouder van het bedrijf is.

Eldorado

De overname zou een grote slag zijn voor Eldorado, dat zelf maar een beurskapitalisatie van 4 miljard dollar heeft. Het aandeel is wel één van de weinige sterkhouders in een casinosector die het lastig heeft op de beurs. Het aandeel Eldorado won het voorbije jaar 17 procent, terwijl de hele sector zowat 20 procent in beurswaarde verloor. Caesars ging in die periode met 12 procent omlaag.

Caesars is vooral bekend van het iconische casino-hotel Caesars Palace, maar het heeft ook veel andere activa, onder meer de hotel- en casinoketen Harrah's. Het bedrijf werd in 2008 overgenomen door de private equitygroepen Apollo Global Management en TPG, een operatie die het bedrijf met een massa schulden opzadelde. Twee jaar geleden werd de grootste afdeling van het bedrijf zwaar geherstructureerd, waarbij ook nieuwe aandeelhouders aan boord kwamen.