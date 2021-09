Britney Spears is stapje dichter bij vrijheid

Krijgt popster Britney Spears na 13 jaar opnieuw zelf de controle over haar geld en leven in handen? Nadat vader Jamie Spears zelf opstapte als bewindvoerder, pleit hij nu voor een volledig einde van de curatele. Of dat uit oprechte bekommernis om zijn dochter is, is de vraag.

Na dertien jaar toezichthouder van Britney Spears te zijn geweest, heeft vader Jamie Spears een rechter gevraagd de curatele van zijn dochter te beëindigen. In de rechtbankpapieren zou vader Spears beargumenteren dat als de zangeres denkt dat ze het leven aankan zonder de maatregel, ze die kans moet krijgen, meldt showbizzsite TMZ.

Na een blitzcarrière en onder forse druk van de paparazzi kreeg de Amerikaanse zangeres in 2008 te maken met een mentale inzinking. Omdat een rechtbank daarbij oordeelde dat ze niet meer in staat was om zelf beslissingen te nemen, werd Spears 'onder bewindvoering' gezet. Sindsdien had haar vader het laatste woord over alles: van haar financiën - ruwweg 60 miljoen dollar - en zakelijke planning tot haar dagelijkse agenda.

Afgelopen maand liet Spears' vader na een getuigenis van zijn dochter weten die functie neer te leggen. Dat hij er nu, na 13 halsstarrige jaren, voor pleit dat de curatele helemaal wordt opgeheven, is onverwacht. De zangeres begon al in 2019 een rechterlijke procedure tegen haar vader om haar beslissingsrecht op z'n minst deels terug te winnen, maar de zaak kwam in een stroomversnelling na de emotionele getuigenis van Spears eind juni. Ze smeekte toen in de rechtbank om opnieuw de controle over haar eigen leven te krijgen.

Daarna stemde de rechter in juli in met het verzoek van Britney om haar eigen advocaat uit te zoeken. Ze werd eerder juridisch bijgestaan door een raadsman die was aangewezen door haar toezichthouders. Jamie stelt in zijn verzoek dinsdag dat als zijn dochter daartoe in staat wordt geacht, de restricties van de curatele ook niet meer zouden moeten gelden. Hij zou in de papieren ook aangeven dat er in de dertien jaar veel is veranderd en de redenen die er destijds waren voor de curatele 'mogelijk niet langer gelden'.

Sluwe zet

Volgens TMZ wil Spears met deze move vooral zijn eigen hachje redden. Spears zou Mathew Rosengart, de advocaat van zijn dochter, willen aftroeven door als eerste een standpunt in te nemen. De beslissing om de curatele te beëindigen ligt bij een rechter uit Los Angeles. De zaak zal besproken worden tijdens een hoorzitting op 29 september. Omdat Rosengart nog geen officiële aanvragen indiende, kan Spears volgens TMZ nu de druk opvoeren om zelf buiten schot te blijven. Rosengart wordt nu de facto verplicht om hetzelfde standpunt als tegenstander Spears in te nemen tijdens de zitting.