Britney Spears wrikt zich los uit toxische houdgreep

Al 13 jaar mag Britney Spears zelf geen beslissingen nemen over haar leven. Alles verloopt via haar vader Jamie Spears, die sinds 2008 bewindvoerder is voor zijn dochter. Voor het eerst spreekt de popster zich openlijk uit over die situatie: ze heeft er schoon genoeg van.

Ze heeft miljoenen dollars op de bank staan, maar kan er zelf geen cent van uitgeven. Ze wil een derde kind, maar mag niet naar de dokter om haar spiraaltje te laten weghalen. Britney Spears is het beu te moeten leven naar andersmans regels en wil opnieuw zelf de controle over haar bestaan. De 39-jarige popster wil voorgoed af van de bewindvoering van haar vader, heeft ze woensdag via een audioverbinding gezegd tijdens een hoorzitting in een rechtbank in Los Angeles. 'Ik wil gewoon mijn leven terug', zei Spears. 'Het is 13 jaar geleden en het is genoeg. Het slaat allemaal nergens op. Ik ben er klaar mee.'

Spears brak door als popzangeres aan het einde van de jaren 90. Haar opgang was snel en steil. In 2002 riep het zakenblad Forbes Spears op 21-jarige leeftijd al uit tot machtigste beroemdheid, met een vermogen dat toen geschat werd op 40 miljoen dollar. Samen met het succes kwam ook de loodzware druk van de media. Na jaren te moeten leven als opgejaagd wild onder druk van de paparazzi, kreeg Spears in 2008 een mentale inzinking.

Spears werd daarop 'onder bewindvoering' gezet, een wettelijke regeling waarbij een rechtbank oordeelt dat een persoon niet meer in staat is zijn eigen beslissingen te nemen. Net als bedrijven die met moeilijkheden kampen, kreeg ook Spears een bewindvoerder, in dit geval haar vader, Jamie Spears. Hij treedt al 13 jaar op als bewindvoerder en beheert het leven van zijn dochter. Van de zakelijke planning en financiën tot medische beslissingen en haar persoonlijke agenda, het laatste woord ligt sinds 2008 bij Jamie Spears.

#FreeBritney

Fans van de popster hadden al langer door dat die situatie toxisch werd, en lanceerden de hashtag #FreeBritney op sociale media. In podcasts, artikels en documentaires van onder meer The New York Times werd druk gespeculeerd over Spears en haar vader, maar het is voor het eerst dat Spears zich nu persoonlijk en publiekelijk uitlaat over de situatie.

De zangeres begon al in 2019 een rechterlijke procedure tegen haar vader om haar beslissingsrecht op z'n minst deels terug te winnen. Spears sprak destijds ook met de rechter, maar haar uitspraken werden toen niet openbaar gemaakt. De zangeres zei woensdag dat 'iedereen haar verhaal mag horen'. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak.

Financiële impact

Naast het psychisch leed - Spears zegt dat ze depressief is en al jaren gedwongen medicatie slikt - had de bewindvoering ook een impact op haar carrière en haar vermogen. Jamie Spears onderhandelt over ­contracten van zijn dochter en krijgt daar altijd een procentje op, boven op een maandelijkse toelage van 16.000 dollar. Ook de advocaten die haar vader bijstaan in de rechtbank worden betaald met Britneys vermogen. Sinds vorig jaar is de fondsbeheerder Bessemer Trust op verzoek van de zangeres medebeheerder van haar fortuin.

