Britse gokkoningin wint jackpot van half miljard in coronajaar

Als topvrouw en hoofdaandeelhouder van de Britse gokgroep Bet365 verdiende Denise Coates vorig jaar omgerekend 550 miljoen euro. De afgelopen vijf jaar streek Coates meer dan 1,5 miljard euro aan loon en dividenden op bij Bet365.

Met een salaris van 421 miljoen pond (meer dan 494 miljoen euro) kreeg Coates ruim de helft meer dan de 277 miljoen pond die ze over het boekjaar daarvoor uitbetaald kreeg. Dat maakt van haar de best betaalde topvrouw uit het Britse bedrijfsleven. De Britse krant The Guardian rekende uit dat Coates met dat loon vorig jaar 48.000 pond - meer dan 56.000 euro - per uur verdiende.

Maar omdat Coates samen met haar broer John ook hoofdaandeelhouder van Bet365 is, heeft ze ook recht op dividenden uit die onderneming. Volgens een document dat Bet365 vorige week bij de toezichthouder indiende, zal Bet365 omgerekend 111 miljoen euro aan dividenden uitkeren, waarvan om en bij 50 miljoen euro naar Denise Coates vloeit.

Slinkende omzet

Volgens Bet365 is Coates' loonpakket 'gepast en gerechtvaardigd'. Nochtans bleken de cijfers van het boekjaar 2019-2020, dat in maart vorig jaar werd afgesloten, lager uit te vallen. Dat de omzet met 8 procent daalde naar 2,8 miljard pond was volgens het gokbedrijf grotendeels te wijten aan de annulatie van talloze sportwedstrijden door de coronacrisis. Bovendien was 2019 al een jaar zonder grote sportevenementen geweest.

De operationale winst kreeg een tik van net geen 74 procent. Maar daar zat de pandemie niet echt voor iets tussen: de vier belangrijkste toplui van Bet365 zagen hun totale loonpakket stijgen van 373 naar 529 miljoen pond, wat op de resultaten woog. Bet365 is ook de eigenaar van de Britse voetbalclub Stoke City, die in 2018 degradeerde uit de Premier League. Ook die degradatie woog op de inkomsten van het bedrijf.

Het valt te bezien of corona ook in de rest van 2020 op Bet365 heeft gewogen. Uit de jaarcijfers die de belangrijkste concurrenten de voorbije weken hebben gepubliceerd, blijkt dat de pandemie zeker de onlinespelers op de gokmarkt een boost heeft gegeven. Door het massale thuiszitten en de coronaverveling lijken almaar meer mensen bereid een gokje te wagen op site van Bet365 en concurrenten. Experts waarschuwden al meermaals dat het aantal gokverslavingen in de lift zit als gevolg van deze crisis.

Familiebedrijf

Coates staat al een dikke 20 jaar aan de leiding van Bet365. Voor de 53-jarige econome uit Stoke-on-Trent was gokken altijd al een 'family business'. Haar vader, Peter Coates, had naast een cateringbedrijf ook een tiental gokkantoren. Die runnen zag hij als een soort hobbyproject. Begin deze eeuw besloot dochter Denise dat kantoornetwerk te professionaliseren en uit te breiden. De merknaam Bet365 kocht ze in 2000 over van de onlinereus eBay.

In de jaren daarop groeide Coates uit tot een van de rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk, met een vermogen dat geschat wordt op meer dan 8 miljard euro. Coates zet zich in voor liefdadigheid via haar eigen stichting.