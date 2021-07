Burgemeesters verbieden Tomorrowland

De burgemeesters van Boom en Rumst verbieden de uitgestelde editie van Tomorrowland, die aan het eind van de zomer zou plaatsvinden. 'Het gevaar voor de openbare orde en de openbare veiligheid is te groot.' De festivalorganisatie spreekt van 'een mokerslag' .

De twee Tomorrowland-weekends werden dit jaar uitgesteld van eind juli naar 27 tot 29 augustus en 3 tot 5 september. Maar dat zien de burgemeesters van Boom en Rumst niet zitten. Volgens experts zijn de epidemiologische en de veiligheidsrisico's te groot, aldus de burgemeesters op een persconferentie.

De burgemeesters baseren zich voor dat besluit op 'het wettelijke kader en de huidige epidemiologische toestand'. Volgens de coronamaatregelen die op dit moment gelden, ligt het maximale aantal bezoekers in de open lucht op 400, met de toestemming van de lokale overheden.

Maar volgens de versoepelingen die de overheid vooropstelde, worden vanaf 13 augustus grote festivals met een limiet van 75.000 bezoekers mogelijk. Aanwezigen moeten wel bewijzen dat ze minstens hun eerste vaccinatieprik hebben gekregen, of een negatieve PCR-test voorleggen.

Ik zou het er persoonlijk erg moeilijk mee hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn, waarbij slachtoffers vallen. Jeroen Baert Burgemeester Boom

'Dat is nog niet in een wettelijk kader gegoten in de vorm van een ministerieel besluit', klinkt het bij de burgemeesters. Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is te horen dat dat een vreemd argument is. 'Er is geen weigeringsgrond vandaag in het ministerieel besluit, aangezien het maar tot 30 juni geldt. Vrijdag vindt een overlegcomité plaats, waarna een nieuw ministerieel besluit opgesteld wordt.'

Controles

De burgemeesters vrezen ook dat de extra maatregelen de politie- en veiligheidsdiensten overbelasten. 'Er zouden dagelijks tussen 75.000 en 100.000 mensen gecontroleerd moeten worden. Volgens de huidige wetgeving mag dat niet gebeuren door privéfirma's, waardoor de politie niet voldoende tijd en ruimte zal hebben om zich toe te leggen op haar essentiële taken.' Over het opdrijven van politiecapaciteit of het toelaten van identiteitscontroles door bedrijven kon Verlinden nog geen uitspraken doen.

'We hebben een strafrechtelijke, maar ook een morele verantwoordelijkheid als burgemeester', zegt Jeroen Baert (N-VA), de burgemeester van Boom. 'Ik zou het er persoonlijk erg moeilijk mee hebben als er naar aanleiding van Tomorrowland een lokale uitbraak zou zijn, waarbij slachtoffers vallen.'

Een tweede jaar op rij geen Tomorrowland is een gigantische ramp voor ons bedrijf, onze 1.500 leveranciers en onze duizenden medewerkers. Debby Wilmsen Woordvoerster Tomorrowland

'Dit is een beslissing van het gezond verstand, niet van het hart', zegt Jurgen Callaerts (N-VA), de burgemeester van Rumst. 'Tomorrowland is hier al jaren thuis en we hopen dat we het in 2022 terugzien. Maar nu komt het te vroeg, op een moment waarop de epidemiologische situatie nog niet volledig onder controle is en we ook nog geen zekerheid hebben dat dat wel zo zal zijn eind augustus.' De burgemeesters zeggen dat Tomorrowland juridisch de mogelijkheid heeft een nieuwe aanvraag in te dienen, maar ze wijzen erop dat het voor de politie almaar moeilijker wordt zich nog voor te bereiden op een festival.