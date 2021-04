CEO Gamestop stapt op

Reddit

Gamestop werd in januari even wereldnieuws, toen Ryan Cohen, de invloedrijke oprichter van de dierenvoedingsverdeler Chewy, in de raad van bestuur stapte. Cohen is al langer een activist rond GameStop. Zijn instap in het bedrijf leidde tot heisa onder Reddit-beleggers, die collectief het Gamestop-aandeel de lucht in kochten, waarmee ze de grote jongens op Wall Street, die net speculeerden op een daling van het aandeel, in hun hemd zetten.